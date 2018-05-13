ABD'nin İran ile Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi, küresel siyasette hibrid ve konvansiyonel her tür mücadele yönteminin devreye gireceği yeni bir dönemin de barometresidir aynı zamanda. Bütün veriler ve jeo-politik konfigürasyonlar buna işaret ediyor.

Gelişmeler sadece ABD ile İsrail ve Suudi Arabistan'dan oluşan ittifaka karşı direnişe geçen üç farklı yeni bloğun bir koordinasyona gidip gidemeyeceğinde düğümleniyor. ABD sonrası dünyanın yeni güç haritasında belirmeye başlayan bu blokları şöyle formüle etmek mümkün.

İlki Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan Batı Avrasya Bloğu (E3); ikincisi Çin, Japonya ve Güney-Kuzey Kore'den oluşan Doğu Avrasya Bloğu; üçüncüsü de Türkiye, Rusya ve İran'dan oluşan Orta Avrasya Bloğu.

Bu üç ayrı grubun ortak adı ise daha şimdiden 'Anti-Amerikancı Büyük Avrasya' şeklinde telaffuz ediliyor.

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Tarihçiadlıkitabında dile getirdiği gibi uluslararası ilişkilerdegöz ardı edilen 'X faktörleri'nin güçdengelerini nasıl alt üst ettiğinigayet iyi biliyoruz.Bu anlamdahergeçen gün daha da artıyor. Büyük Avrasya ile ABD arasındaki yeni küresel mücadelenin cephesi de İran'dan ziyade yine Afganistan, Irak, Suriye, Filistin ve Yemen gibiile kavramsallaştırılan alanlar olacak.Her tür unsura yer veren yeni küresel savaşın eskilerden farkı, karşıt bloklardakidayanıyor.Askeri, siyasi ve ekonomik kapasitesi giderek erozyona uğrayan ABD'nin önünde başka bir seçenek de yok zaten.Orta Avrasya bloğuna güç yetiremeyen ABD, biraz da bu real-politik dayatmalardan dolayı İran'ı kuşatarakdenetlemeye çalışıyor.Zira İran'ın ihraç ettiği petrolünülkelere satın alıyor. Nükleer anlaşmadansonra Avrupalı ülkelerin İran'a yapacaklarıyatırımlar bu ihracat hacmini daha daartırmayı amaçlıyordu.Böylece, İran petrol ve gazının dünyapazarlarına aktarılmasıylaimkânına kavuşacaktı.Bu tarihi fırsatı kaçırmak istemeyen Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Batılı ülkeler ABD'nin İran'ı kuşatmasına işte bu yüzden şiddetle karşı çıkıyor.Avrupalı ülkelerin bu isyanı önümüzdeki süreçteyol açacaktır.Zira Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan Orta Avrasya Bloğu'nun Suriye'de Astana süreciyle ABD'yi nasıl saf dışı ettiği ortada.Çin liderliğindeki Doğu Avrasya Bloğu da Kore barışı gibi hamlelerle ABD'yeBenzer şekildeRusya ve Türkiye ile aynı çizgide buluşmasınaek olarak, kuşku yokki ABD'nin küresel hakimiyet arayışınave yeni İran projesine daha şimdiden ağırdarbeler indirecek gibi görünüyor.