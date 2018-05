Suriye'de Rusya'dan bozgun yiyen ABD ve müttefikleri şimdi de Kore Yarımadası'nda Çin'den aldıkları darbenin şoku içindeler.

Ancak kuyruğu dik tutmaya çalışan Atlantik dünyası şu sıralar İsrail ve Suudiler üzerinden İran'a yönelik güç odaklı senaryolarla hezimetlerini perdelemeye çalışıyor.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki barış, daha şimdiden tarihe Çin'in küresel sahnede ABD'ye tattırdığı en önemli siyasi/askeri yenilgi olarak geçti.

Zira Mart 2014'te Barack Obama'nın "Çin'e karşı büyük pazarlık" adı altında devreye soktuğu Rusya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve İran'ı ABD'nin yanına çekme projesi hüsranla sonuçlandı.

Kimse Çin'i 'by-pass' edip ABD'ye yanaşmadı.

Bu nedenle derin devletin şahin Huntingtonlar yerine atadığı neoliberal Joseph Nye ve David Welch gibi teorisyenler, bugünlerde Atlantik'in Çin karşısındaki gerileyişini 'küresel dönüşüm' adı altında makyajlamakla meşgul.

Oysa hangi tevile başvursalar da IMF, Dünya Bankası, NATO, BM, AB ve DTÖ gibi ABD sisteminin temel dayanağı olan kurumlardaki erozyon, hızlanarak sürüyor.

***

Hatta işlevsiz olmaya başlayan ABD merkezli statüko artık küresel bir tehdide dönüşmüş durumda.Ne var ki Avrasya'nın sergilediği dayanışma ve kavuştuğu askeri caydırıcılık yeteneği, ABD'nin saldırganlığını frenliyor.Ya da Suriye'de gördüğümüz gibi bu saldırganlıköteye geçemiyor.Atlantik'in trajedisini yazan, 12 Eylül2017'de çıkan "In the Shadows of theAmerican Century: The Rise and Declineof US Global Power/" isimli kitabında eniyi senaryoda bile ABD'nin 2030'da dünyahegemonyasını kaybedeceğine işaret ediyor.Kuşkusuz bu gerileyişin en önemli nedeniNitekim küresel hâkimiyet için Pasifik'i en önemli jeo-politik dayanak noktası haline getiren ABD, II. Dünya Savaşı'ndan sonraÖzellikle Çin ve SSCB blokunu Pasifik'ten çevrelemek için ABD, Avustralya'dan Filipinler, Japonya ve Güney Kore'ye kadar yayılanoluşturdu.Fakat 1990'lardan sonra küresel mücadelenin Ortadoğu'ya kaymasıyla ABD'nin Pasifik Donanması'nın hacmi yarı yarıya küçülerek gemi sayısı 271'e düştü.Çin ise, karanın denizeolan üstünlüğü anlayışına son vererektemel hedef seçen modern bir deniz filosukurmaya başladı.Üç yıl içinde 300'ü aşan gemiyle Pekin, ABD hegemonyasının omurgasını oluşturan Pasifik'te üstünlüğü ele geçirdi.Pasifik'te kaybeden ABD,kontrolünüde yitirmeye başladı. Bu fırsattan hareketleKore Yarımadası'nı bütünleştiren Çin, sadeceyarmakla kalmayacak,ABD'ninüzerindekiegemenliğini de sarsacaktır.Bu anlamdanasıl SSCB'nin çöküşünü simgeliyorsaKore Yarımadası'na 65 yıl sonra gelen barışdasembolü olacaktır.