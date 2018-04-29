Batı'nın emperyal statükoya ayar vermeye yönelik bütün çabaları hüsranla sonuçlanıyor.

Astana ve Ankara süreçleriyle Suriye'de ivme kazanan barış girişimini sabote etme gayretleri akamete uğrayan ABD ve müttefikleri, ikinci büyük hezimetlerini Kore Yarımadası'nda yaşadı.

Özellikle Kuzey ve Güney Kore liderlerinin önceki gün 65 yıllık savaş haline son veren buluşmaları, önümüzdeki dönemde Asya-Pasifik'te ABD'nin etkisini azaltırken Çin ve Rusya'nın nüfuzunu daha da artıracaktır.

Zira Malezya, Vietnam, Endonezya ve Filipinler'e uzanan Güney Çin Denizi'nden Sarıdeniz ve Doğu Çin Denizi'ne yayılan devasa alanda Pekin ve Moskova'nın katkılarıyla hayata geçen Kore barışının tetikleyeceği yeni güç mekanizması, küresel denklemlerdeki taşları yerinden oynatacaktır.

Çin'in Mavi Sular ya da İki Okyanus projesine uygun olan bu jeopolitik atağın sarsıntısı, en çok da Pasifik'in (Büyük Okyanus) öte yakasındaki ABD'de hissedilecektir.

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