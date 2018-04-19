İstanbul'da düzenlenen 'Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya ve İslam dünyasına verdiği mesajlar adeta manifesto niteliğindeydi.

Bu manifestonun en önemli özelliği emperyal Batı'nın İslam dünyasına yönelik üç asırdır devam eden kaos, işgal ve sömürü politikalarını dobra bir şekilde ifade edip çözüm yollarını da göstermesiydi.

Karl Marx ve Friedrich Engels'in Alman İdeolojisi'nde dile getirdikleri gibi Batı siyasetindeki ahlaki kepazelik ve tavır düşüklüğü, bu aktörlerin hegemonya arayışlarının da omurgasını oluşturuyor. Amerikalı tarihçi Christopher Lasch de 'Seçkinlerin İsyanı ve Demokrasiye İhaneti' isimli eserinde, "Batı medeniyetini mutlu bir azınlığın rahatı için feodal baskı yöntemlerini sürdüren organize bir tahakküm sistemi" olarak tanımlamıştı.

Şimdi bu sistem çözülüyor.

İnsan hakları ve özgürlük gibi değerlerle perdelenen vahşet günümüzde ırkçılığa, mali krizlere, soykırım ve işgallere gelip dayanmış durumda. Çıkarları için yeryüzündeki Kızılderililerin soyunu tüketip siyahi ırkı köleleştiren ve sarı ırkı da vatanlarında parya haline getiren Beyaz Batı'nın 'medeni sistemini' dünya artık taşıyacak halde değil.

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