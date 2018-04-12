"Siz neden bahsediyorsunuz?

Yedi bin mi? Hayır, hayır! Biz tam 38 bin kişiyi öldürdük..." Bu sözler, Hama katliamına imza atan Beşar Esad'ın amcası General Rifat Esad'a ait.

Şu an Fransa'da sürgünde olan 80 yaşındaki Rifat, daha kanı kurumayan masum kurbanların sayısıyla övünüyordu.

2 Şubat 1982'de başlayan ve üç hafta süren Hama'daki vahşetin hayaleti, Duma'daki son kimyasal saldırının da gösterdiği gibi hâlâ Suriyelilerin üzerinde.

1971'den 2000'e kadar Suriye'yi tam 29 yıl demir yumrukla idare eden Hafız Esad'ın hedefi ülkeyi emperyal aktörlerin taşeronu yapmaya odaklanmıştı.

Babadan amcaya ve amcadan oğula geçen Batı endeksli 'Esadların vahşet doktrini' hiç değişmedi.

Batı'nın hayat verdiği bu fasit daire parçalanamadığı için Hama'dan Humus'a, İdlib'den Deraya'ya Halep'ten Doğu Guta ve Duma'ya uzanan katliam zinciri de bir türlü kırılamadı.

2011'de başlayan ikinci Suriye trajedisi, bu kez 600 bin kişinin ölümüne ve 13 milyon insanın yerinden yurdundan kopmasına yol açtı.

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