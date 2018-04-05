Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı zirvelerin Batı dünyasında derin bir jeo-politik endişeyle izlendiği kuşku götürmez bir gerçek.

Burada ilk öne çıkan özellik ise Avrupa ve Amerika medyasının eskisi kadar histerik davranmaması.

Bu durum, Batı'daki yeminli Türkiye düşmanlarının hakikatleri çarpıtarak ezberletilmiş yalanları servis etmekten vazgeçtiği anlamına gelmiyor elbet.

Eminiz ilk fırsatta sistematik şekilde provokasyon, dezenformasyon ve iftira rüzgârlarını estirmeye devam edecekler yine. Sadece şu sıralar biraz afallamış haldeler.

Bu yüzden olsa gerek Rusya ile nükleer dahil neredeyse her alana yayılan stratejik ilişkileri ve İran ile girilen yeni kritik süreci ele alan analizlerde artık Türkiye'ye hiza veren o üsttenci ve pejoratif söylemi kullanmadıklarını görüyoruz.

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