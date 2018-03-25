Başarıyla sonuçlanan Afrin Harekâtı her açıdan küresel ve bölgesel dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor. En büyük darbeyi ise kuşkusuz terör örgütü PKK/YPG ile onun hamisi konumundaki ABD ve Avrupa aldı. 2013'ten beri bütün emperyal oyunları bozan Türkiye, Afrin'den sonra artık oyun kurucu ülke olarak bölgesinde etkinliğini daha da artıracaktır.

Afrin hamlesiyle işgalci güçlerin bir asır önce çizdiği Sykes-Picot sınırları da fiili olarak ortadan kaldırılmıştır.

Hem de I. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümüne denk gelen bir dönemde.

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Bugünlerdeinşa ettiğisarsılanABD için Afrin şoku iseolarakgösteriliyor.Şurası kesin ki Atlantik'te derin bir paniğe neden olanbir potansiyele sahiptir.Zira Çanakkale (1915) ve Kut'ül Amare (1916) zaferleri emperyalist güçlerin İslam dünyasına yönelik bütün kirli planlarını alt üst etti. Bu zaferler, İngiltere'ninve Rusya'datetikleyip Batı ittifakında bölünmeye yol açtı.Benzer şekildeda ABD'nin Ortadoğu'ya dair sinsi tezgâhlarını köktenetkileyecektir.Bu anlamda Afrin'de sadece YPG yenilmedi, ona askeri ve siyasi her türlü desteği verenŞer güçlerin maşası YPG de o maşaları tutan eller de yandı.Şimdi sıraABD denetimindeki terör koridorununçifte basınçlaçökertilmesine geldi. Suriye'de sayılı günlerinin kaldığınıgören ABD yönetimi, bu yüzden bütün gücünüvermiş durumda. Bu amaçlahendek ve savunma barikatlarıkazılırken 20'ye yakın askeri üsse ek olarak ABD,başladı.AncakTürkiye karşısında bu saatten sonraABD'nin tutunacak fazla dalı kalmadı.Gücü azalan ABD, savunma hattınıdaha da geriye çekmehazırlığı içinde. Çünkü ABD,olande bundansonra barınamayacağının farkında.Hatta bırakın bu bölgeleri, ABD'nin 2003'ten bu yanaDaha şimdiden Arap medyasında "ABD Merkez KomutanlığıCENTCOM, 2003'ten bu yana ana karargâh olarakkullandığı Katar'dakiYerine ise Türk askerleri gelecek" şeklinde haber analizlerden geçilmiyor. Bu nedenle Pentagon'un şu anki stratejisi,şeklinde.Zira Menbiç düşünce Fırat'ın doğusunda tutunamayacaklarını iyi biliyorlar.FakatOnlar da ataları gibi eninde sonunda çekip gidecek.