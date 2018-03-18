Bakmayın siz Avrupa ve ABD'nin Afrin harekâtı karşıtı kronik hezeyanlarına.***
Veya ajan krizi bahanesiyle Rusya'ya ya da ekonomide bileğini bükemedikleri Çin'e saldırmalarına.
Bütün bu travmatik çıkışlar, Atlantik'in yapısal çöküşünün işaretleridir.
Batı'daki kriz nöbetlerinin bir nedeni de Vladimir Putin, Şi Cinping ve Tayyip Erdoğan gibi liderlerin daha uzun süre yönetimde kalacak olmalarıdır.
Nitekim 18 yıldır iktidarda bulunan Rus lider Putin bugünkü seçimlerle 6 yıl daha görev yapacak.
Çinli lider Cinping, dün ikinci kez seçildi ve anayasa değişikliğiyle 2023'ten sonra da devlet başkanlığına devam edecek.
2019'daki seçimlerden de Sayın Erdoğan'ın zaferle çıkıp 2024'e kadar Türkiye'yi yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu realite, Batı'daki bu üç lidere yönelik histeriyi adeta had safhaya çıkarmış durumda.
Oysa Patrick J. Deneen'ın
bu yıl çıkan "Why Liberalism Failed/ Liberalizm Neden Çöktü?"
kitabında da dile getirildiği gibi bugün Batı'yı temsil eden sistem, ideoloji, aktör, kavram ve kurumlar büyük bir çözülme içinde.
Üstelik James Kurth'un 1997'deki
"Medeniyetler
çatışması Batı ile Batı dışında
değil Batı'nın kendi içinde bir
savaşa dönüşecek" kehaneti de
doğru çıktı.
AB projesinin milli iradeyi küresel finans merkezlerine peşkeş çeken bürokratik bir diktatörlük
olduğunu
artık siyasiler de dile getirmeye
başladı.
Bu nedenle Batı'da ayrışma her geçen gün derinleşiyor. ABD, AB'den uzaklaşıyor.
İngiltere'den sonra çevredeki ülkeler de AB'nin merkeziyetçiliğine kazan kaldırdı. Brüksel'in otokratik siyaset anlayışı Polonya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Çekya ve Hırvatistan
gibi ülkelerde krize yol açıyor.***
Unutmayalım Atlantik'teki küresel çöküş süreci
periferideki ülkelerin kopmasıyla değil tam tersine Sovyetler Birliği'ndeki gibi merkezdeki aktörlerin sistemi terk etmesiyle
yaşanıyor.
Avrupa'daki merkezi ayrılığın
en somut örneği Brexit'tir. SSCB'deki dramın son perdesinde Rusya
, 1990'da
bağımsızlığını ilan ederek sosyalist sistemin iflasını
ilan
etti. Bu anlamda ABD sonrası
dünyanın (Post-American
world) kaderi de bu!***
Çünkü ABD ve AB de SSCB'yi aratmayacak şekilde merkezi gücün çöküşüne dair belirtileri
gösteriyor.
Merkezi aktör ABD, Atlantik bloğunu artık kontrol edip yönlendirmede zorlanıyor.
Ayrıca ABD, sisteme rest çeken Türkiye
, Rusya ve Çin gibi ikincil aktörleri frenleyemiyor. Sonunda pes eden ABD, kurduğu ittifak sistemini bizzat kendisi yıkıyor.
Nitekim BM ve NATO'dan
istediği randımanı
alamayan ABD, şu sıralar ticari ambargolarla
kendi eseri
olan liberal-kapitalist sisteme
savaş açmış durumda.
Yani 'terörle savaş' yerine ikame edilen 'Erdoğan, Putin ve Cinping ile savaş' siyaseti
aslında Amerikan sisteminin
kendiyle ölüm-kalım
savaşıdır.
Ancak ne yapsalar boş.
ABD'li stratejist R. D. Kaplan'ın "The Dispersion of the West/Batı'nın Dağılması"
makalesinde
dile getirdiği gibi, "Atlantik
İttifakı'nın güneşi batarken Çin,
Rusya, Türkiye ve İran gibi
kadim imparatorlukların güneşi
yeniden yükseliyor."
Bütün mesele sadece bundan
ibaret.