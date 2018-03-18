Bakmayın siz Avrupa ve ABD'nin Afrin harekâtı karşıtı kronik hezeyanlarına.

Veya ajan krizi bahanesiyle Rusya'ya ya da ekonomide bileğini bükemedikleri Çin'e saldırmalarına.

Bütün bu travmatik çıkışlar, Atlantik'in yapısal çöküşünün işaretleridir.

Batı'daki kriz nöbetlerinin bir nedeni de Vladimir Putin, Şi Cinping ve Tayyip Erdoğan gibi liderlerin daha uzun süre yönetimde kalacak olmalarıdır.

Nitekim 18 yıldır iktidarda bulunan Rus lider Putin bugünkü seçimlerle 6 yıl daha görev yapacak.

Çinli lider Cinping, dün ikinci kez seçildi ve anayasa değişikliğiyle 2023'ten sonra da devlet başkanlığına devam edecek.

2019'daki seçimlerden de Sayın Erdoğan'ın zaferle çıkıp 2024'e kadar Türkiye'yi yönetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu realite, Batı'daki bu üç lidere yönelik histeriyi adeta had safhaya çıkarmış durumda.

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