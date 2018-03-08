Türkiye'nin üç asırdır rekabet halindeki Rusya ile yakınlaşması ve Suriye başta olmak üzere bölgesinde bağımsız politika izleme kararlılığı her bakımdan Atlantik'in yeni kâbusu haline geldi.

DEAŞ, FETÖ ve PKK projeleri ters tepen ABD'nin Suriye'deki YPG tezgâhı da çöküyor.

ABD'deki öfke nöbetleri bu nedenle had safhaya ulaşmış durumda.

NATO tatbikatlarındaki simülasyonlarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı 'düşman kuvvetler' safında gösterip YPG'li teröristleri ise 'general' diye taltif etme küstahlığında bulunan ABD yönetimi, ektiğini biçiyor sadece. Ve yaklaşan fırtınanın da farkındalar.

Bu yüzden ABD 'sopa'yı bırakıp şu sıralar bazen 'havuç' uzatıyor Türkiye'ye. Bir de sanki Türkiye, Rusya'nın oyununa geliyormuş gibi bir atmosfer oluşturma gayreti içindeler.

Nitekim Pentagon'un İstihbarat Departmanı Müdürü Robert Ashley, önceki gün yine "Rusya, Türkiye ile yakınlaşarak NATO'daki anlaşmazlıkları derinleştirmeye çalışıyor" sakızını ağzına aldı.

Zeytin Dalı Harekâtı'ndan üç gün sonra 23 Ocak'ta ise ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın operasyona verdiği desteği 'Türkiye ve ABD gibi iki NATO müttefikinin arasını açma gayreti' diye nitelemişti.

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Oysa asıl tezgâh kuran ve Türkiye'ye yönelik devreye soktuğubizzat ABD'nin kendisi. 'Havuç ve sopa' siyasetiyle karşısındaki aktörün kültür, tarih, devlet ve medeniyetini yok sayarak ona deyim yerindeyse bir 'hayvan muamelesi' yapanmiadını doldurdu.Dolayısıyla uluslararası siyaseti '' olarak gören ABD'nin 'işlevini yitiriyor. Zira kurduğu' artık temelden çatırdamayabaşladı.Bu bağlamda,adlıbelgeselde dün yaptığı "" açıklaması inanınABD'yi daha da delirtmiştir.Türk ve Rus yetkililer,de vurguladığıgibi" tespitindeki gerçeğin farkında.Zaten bu farkındalık olmasaydı ABD'nin her iki ülkeyi kapıştırmak üzere devreye soktuğukumpası kolay kolay aşılamazdı. 24 Kasım'daki krizin,ve Suriye'ye asker gönderdiği 30 Eylül'den iki ay sonra gerçekleşmesi de manidardı.Ancak ABD'nin bir jetle iki kuş vurma planı elinde patladı., krizden 9 ay sonra 9 Ağustos 2016'da St. Petersburg'da bir araya geldi.bana göre. Bu zirveden sonra Türkiye ve Rusya'nın taarruza geçmesiylesüreçleriyle sembolleşen yeni dönemde, Ortadoğu'daki s. Bu saatten sonrane bu süreci tersine çevirebilir ne de Rusya ve Türkiye'nin arasını yeniden açabilir. İki ülke de ABD'ninkarşı oldukça şerbetli çünkü.