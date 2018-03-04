15 Mart'ta Suriye iç savaşı 8. yılına giriyor.

Geride kalan yedi yıl zarfında bu trajedinin baş sorumlusu ABD'nin hem müttefikleri hem rakipleriyle yaşadığı siyasi ve askeri anlaşmazlıklar, küresel sistemi de sarsıyor.

Özellikle Türkiye, Rusya ve Çin'den peş peşe darbeler alan 'Imperium Americana/ABD İmparatorluğu' çatırdıyor.

Bu bağlamda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları, ABD'nin hegemonyasını Suriye üzerinden yeniden tesis etme çabalarını akamete uğrattı.

Çin ve Rusya'yı kuşatmada Türkiye'yi yanına çekmek yerine karşısına alma hatasına düşen Washington, şimdi bu tarihi yanlışın enkazı altında yaşam mücadelesi veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen ayki Ankara ziyaretinde ana gündem maddesi olan PKK/YPG ve FETÖ dosyalarına dair temaslar 8 Mart'ta Washington'da başlayacak.

Şahsen, çözüm yerine ilişkileri çöküşten kurtarmaya endeksli bu diplomatik hamlenin bir sonuca ulaşacağından kuşkuluyum.

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Dünyanın çok kutuplu aşamaya yöneldiği bir dönemde Türkiye dışında Rusya ve Çin'e karşı da gerilemeye başlayanTürkiye'ye yönelik bütün politikaları çöken ABD'ye son olarakRusya FederalMeclisi'nde yaptığı konuşmadave daha birçokbenzersiz silah geliştirdiklerini söyleyerekmeydan okudu.Batı'nın Rusya'yı kaale alma zamanının geldiğini vurgulayan Putin,diye konuştu.Jeo-politik maharetini sergileyen Rus halkı, Putin'in görsel şölen eşliğinde tanıttığıBatı medyası, Putin'in çıkışınıdiye niteliyor.Tarihi bir itirafta bulunanOysa ABD asıl bozgununuyaşıyor.Trump yönetiminindiyerek ekonomideyer yer ırkçı anlayışa savrulması,bir tercihten ziyade busonucu.Ne var ki ABD askeri ve ekonomik gücünü kaybettikçeAmerikan siyasetindekionunhaline gelmişdurumda.Fakat istediği sonucu alması bundan sonra çok zor.Küresel rekabet kızıştıkçada artıyor.Bu anlamdabir sürecin içindeyiz.ABD'yiemin olundaha çok refah ve barışgetirecektir.