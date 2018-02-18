Şu sıralar barut fıçısına dönen Suriye'de yerel, bölgesel ve küresel düzeydeki üç boyutlu ve çok uluslu mücadele had safhaya ulaşmış durumda.

Özellikle uluslararası sistemin merkez ülkesi ABD'nin Balkanlaştırma politikası çerçevesinde Suriye'de attığı her kirli ve yanlış adım (faux pas), pamuk ipliğine bağlı bütün stratejik hesapları alt üst ediyor.

Zira Suriye'de yedi yıldır terör örgütleri, özel güvenlik şirketleri, milis güçleri, gizli kuvvetler, paralı askerler veya lejyoner orduları üzerinden yürütülen vekâlet savaşları, yerini giderek asıl aktörlerin sahneye çıktığı kanlı bir küresel rekabete bıraktı.

Çünkü Suriye'de farklı güçler tarafından desteklenen terör örgütleri ve tampon bölgeler yok olmaya başlayınca Türkiye, Rusya, ABD, İran ve İsrail gibi en etkili aktörler cephede karşı karşıya geldi.

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Oyuncular sahaya inince ABD'nin Suriye'ye dair kirli niyet, plan ve projelerine tepkiler de artmaya başladı.üzerinden Suriye'yi bölmek ve 'isteyen ABD'ye son günlerdeRusya'dan sert ve açık eleştirilergeliyor.Rus Dışişleri Bakanıson bir haftadır neredeysehemen her gün ABD'ninABD'nin yıkıcı politikalarına karşı Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Rusya ve Türkiye'ye destek verenbileuyarısında bulunmak zorunda kaldı.En başından beriSuriye'yiUnutmayalımki Balkanlaştırma, 'böl ve yönet' diyebilinenSuriye'de rejim değişikliğinden öte hep bir harita değişikliği mücadelesi veren ABD yönetimi, Esad'ınaşmasına ses etmedi. Dolayısıyla, etnik ve dini fay hatlarının derinleşmesiydi.ABD'nin 2013'te devreye soktuğuöncelikleaçısından hayati önemdeydi. Ayrıca siyasal yapısı parçalanmış bu Suriye, tıpkı Irak gibi gelecekteki bölgesel güç mücadelelerininolacaktı.Bu yolla başta Türkiye olmak üzerebölünmüş Suriye'den gelenAncak asıl basınç, küresel aktörlerin hesap edemediğindan kaynaklandı.Türkiye gibi aktörlerin kültürel, tarihsel ve politik zenginliğini göz ardı ederek onlarıABD'nin başını çektiği uluslararası sistem Suriye'de şu an hem kendi doğasından hem geleceğe dair kirli hesaplarından dolayı adetahalde.Bir anlamda, şimdi diplomasi tarihineolarak geçiyor.