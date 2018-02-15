Tehdit, şantaj ve kumpasları kâr etmeyen Amerikan yönetimi çareyi sinsi bir itirafa başvurmakta gördü. ABD Kongresi'ne sunulan bir raporda YPG'nin PKK olduğu yarım ağızla da olsa kabul edildi.

Ancak günah çıkartırken bile ABD'nin son derece iyi düşünülmüş ve tuzaklarla dolu yeni bir sabotaj stratejisini devreye soktuğunu unutmamak lazım.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi adeta basın ve propaganda bülteni gibi çalışan Pentagon, ilk olarak terör örgütü PYD/ YPG'ye ayırdığı bütçenin miktarı ve mahiyeti hakkında peş peşe düzeltmelerde bulundu.

550 milyon dolarlık terör bütçesinde indirime giden ABD Savunma Bakanlığı, meblağı revize ederek 250 milyon dolara düşürdü.

Ardından bu paranın YPG ve PYD'li militanların silahlandırılıp eğitilmelerine değil Irak-Suriye sınırının güvenliğini sağlayacak 'yerel güçlere' harcanacağını açıkladı.

Peşinden ikinci bir düzeltme daha yapan Pentagon, paranın Irak- Suriye sınırı yerine Lübnan- Ürdün sınırındaki güvenliğin tesisine aktarılacağını vurguladı.

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