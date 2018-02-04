Bir zamanlar dünyanın hâkimi olan 'süper güç ABD' şimdi hafakanlar içinde. Her projesi birer trajediye dönüşüyor. Bir anlamda Amerikalı diplomat/stratejist Henry Kissinger'ın (94) korktuğu başına geldi.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Franklin Roosevelt'in ABD, İngiltere, SSCB ve Çin dörtlüsünün yeryüzünü idare etmesini öngören 'Four Policemen/Dört Jandarma' doktrininin fanatik savunucularından Kissinger'a göre en ölümcül tehlike diğer başkentlerin Washington karşıtı bir safta buluşmasıydı.

Artık bilmeyen kalmadı. Avrupa ve Asya'daki Amerikan ittifak sisteminin temeli Japonya, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve İran üzerinden Çin ile Rusya'nın kuşatılmasına ve bu aktörlerin 'güç dengesi' adı altında birbirlerine karşı rakip olarak konumlandırılmasına dayanır.

Ne var ki Kissinger'ın Rusya, Çin ve Türkiye arasındaki yakınlaşmayı önlemeye yönelik stratejisi 2000'lerden sonra çöktü.

Hatta dünya öyle dönüştü ki Ortadoğu ve Afrika'da Batı yanlısı rejimler bile ABD yönetiminden hızla uzaklaşmaya başladı.

Çoğu analizci bu tabloyu 'ABD'nin hegemonik ölümü' diye niteliyor.

***

***