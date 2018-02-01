Parmenides Yanılgısı içindeki ABD, Türkiye'ye karşı 2011'den bu yana devreye soktuğu kirli Suriye stratejisinde geçen zamanı, ülkemizin sosyo-kültürel ve tarihi asabiyesini hesaba katamadığı için sürekli çuvalladı.

Bu yüzden hiçbir proje ve provokasyonu dikiş tutmadı.

Geldiğimiz noktada 'discourse of voluntary servitude' yani emperyal aklın 'gönüllü kölelik söylemi'nin hem kurşun askerleri hem de onları üstümüze salan asıl sahipleri her alanda şok içindeler.

Zira Afrin Harekâtı sonrası paniğe kapılan ABD ve PYD'nin Beştepe ve Kremlin arasındaki ittifakı bozmaya yönelik bütün kumpasları çökertildi.

Bu nedenle neocon kalemler sabah akşam akla ziyan şizofrenik yaftalarla kara propagandaya başladı.

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