Türkiye'nin sınırlarını koruma ve bekasına yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını 'Kürtlere saldırı' diye çarpıtan darbeci Batı medyası, Gezi'den bu yana küstahça kullandığı kara propaganda, iftira ve manipülasyon mekanizmalarını Afrin harekatı başlar başlamaz yeniden devreye soktu.

Zaten pusudaydılar.

Terör örgütünün çiğnediği 'Türkiye, Kürtlerin kazanımlarından rahatsız' sakızını ağzından düşürmeyen Batılı medya organları, PKK uzantısı PYD ve YPG'nin Suriye Kürtlerini asla temsil etmediğini bilmiyor mu?

PKK'nın işgalci ideolojisini benimsemediği için mağdur olan Suriyeli Kürtlerden haberleri yok mu?

Olmaz olur mu? Afrin, Münbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye'nin ulusal güvenliğine dönük attığı adımların Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığını herkesten çok Batılılar bilir.

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