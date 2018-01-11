Suriye'de Rusya ve İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren Esad rejiminin İdlib'deki sivil katliamlarına ait veri, açıklama ve tespitler; bu organize girişimin bir Amerikan kumpası olduğu tezini güçlendiriyor. Zira Suriye ordusunun kıyımları, 6 Ocak'ta Rusların Hmeymim ve Tartus'taki askeri üslerine yönelik 13 insansız hava aracı ile (drone) düzenlenen saldırının hemen ardından başladı.

Kremlin her ne kadar drone'ların İdlib'in güneyinde ılımlı muhaliflerin kontrolündeki Muazar bölgesinden geldiğini açıklasa da asıl kaynağın ABD olduğuna inanıyor.

Şam yönetimi 'El Nusra saldırdı' derken Rus yetkililer dört gündür hiç çekinmeden ve isim vererek sürekli ABD'yi işaret ediyor.

Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "ABD gizli servislerinin bu işte eli olduğu konusunda ısrarcıyım. Bu bölgede 4 saatten uzun bir süre ABD casus uçağının devriye gezmesi hiç tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

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