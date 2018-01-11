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BERCAN TUTAR
11 Ocak 2018, Perşembe BERCAN TUTAR

ABD’nin İdlib’de kurduğu tuzaklar

Suriye'de Rusya ve İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren Esad rejiminin İdlib'deki sivil katliamlarına ait veri, açıklama ve tespitler; bu organize girişimin bir Amerikan kumpası olduğu tezini güçlendiriyor. Zira Suriye ordusunun kıyımları, 6 Ocak'ta Rusların Hmeymim ve Tartus'taki askeri üslerine yönelik 13 insansız hava aracı ile (drone) düzenlenen saldırının hemen ardından başladı.
Kremlin her ne kadar drone'ların İdlib'in güneyinde ılımlı muhaliflerin kontrolündeki Muazar bölgesinden geldiğini açıklasa da asıl kaynağın ABD olduğuna inanıyor.
Şam yönetimi 'El Nusra saldırdı' derken Rus yetkililer dört gündür hiç çekinmeden ve isim vererek sürekli ABD'yi işaret ediyor.
Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "ABD gizli servislerinin bu işte eli olduğu konusunda ısrarcıyım. Bu bölgede 4 saatten uzun bir süre ABD casus uçağının devriye gezmesi hiç tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

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Rus medyasına yansıyan haberlerde de Rus 'nın Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar ve MİT Müsteşarımız Hakan Fidan'ı konu ile ilgili bilgilendirdiği aktarıldı. Yani paniğe gerek yok. Rusya ve Türkiye, ABD kaynaklı tezgâhın farkında ve neler yapılması gerektiğini de iyi biliyorlar.
Ancak Ulusal Savunma Dergisi'nin baş editörü İgor Korotçenko'nun vurguladığı gibi bu saldırı 'uluslararası terör tarihinde yeni bir aşama'nın habercisi.
Nitekim Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Rankin-Galloway, kısa süre önceye kadar teröristlerin elinde bu tür bir teknolojinin bulunmadığının altını çizerek, parmağıyla yine ABD'yi gösterdi.
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Suriye'de, Rusya denetimindeki Fırat'ın doğusunda bunlar olurken ABD kontrolündeki Fırat'ın batısında yer alan Haseke'de ise Pentagon, terör örgütü PYD/PKK güçlerini eğiterek bir sözde ordu kuruyor.
ABD askerlerinin 'sınır muhafızları' adı altında eğittiği terörist unsurlara 'Kuzey Ordusu' adı verilmiş. Yani ABD Fırat'ın doğusunda Rusya, İran ve Türkiye arasındaki ittifakı hedef alırken batıda ise YPG'yi doğrudan üzerimize salmanın hazırlığı içinde.
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Bu kritik süreçte çok dikkatli hareket etmeliyiz. Aksi takdirde varacağımız sonuçlar kör adamın fili tarifine benzer. O zaman hortum yılana, kulak yaprağa ve bacaklar da ağaca dönüşür. Yani koca fili, iki yapraklı ağaçtaki yılan diye algılarız.
Böyle bir hataya düşmemenin yolu hakikati net görebilmekten geçer.
O görünen de şudur... ABD'nin Suriye'deki hamlelerinin iki önemli hedefi var. İlki Rusya ve İran ile kurduğumuz ittifakı bozmak. İkincisi de 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini baltalayarak ülkemizi yeniden vesayet altına almak.
Eğer bu bilinçle hareket edersek ABD'ye "bölgemize sonradan gelenlerin hiçbir zaman 'geleceğimiz' olamayacağını" bir kez daha belletmiş oluruz.
Tıpkı 15 Temmuz 2016'da yaptığımız gibi...

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