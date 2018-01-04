İran'daki olayların gidişatına bakınca küresel açıdan ilk dikkat çeken faktör, bu gelişmenin ABD'nin revizyonist güçler diye nitelediği Rusya, Çin ve Türkiye'ye karşı giriştiği bir hamle olmasıdır.

Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir Ortadoğu, yeni güç dengeleri, yeni enerji politikaları ve yeni bir bölgesel dönüşümü hedefleyen kaotik doktrininin ne tür krizlere kapı araladığını bilmeyen yok.

İçeride savaş lobisinin tekelindeki derin devlete karşı iyice sıkışan Trump, dış politikada Amerikan müesses nizamının dayattığı İsrail yanlısı, Evanjelik ve kundakçı stratejiye boyun eğerek meşruiyetini sürdürmeye çalışıyor.

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