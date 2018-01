İran'daki olayların gidişatına bakınca küresel açıdan ilk dikkat çeken faktör, bu gelişmenin ABD'nin revizyonist güçler diye nitelediği Rusya, Çin ve Türkiye'ye karşı giriştiği bir hamle olmasıdır.

Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir Ortadoğu, yeni güç dengeleri, yeni enerji politikaları ve yeni bir bölgesel dönüşümü hedefleyen kaotik doktrininin ne tür krizlere kapı araladığını bilmeyen yok.

İçeride savaş lobisinin tekelindeki derin devlete karşı iyice sıkışan Trump, dış politikada Amerikan müesses nizamının dayattığı İsrail yanlısı, Evanjelik ve kundakçı stratejiye boyun eğerek meşruiyetini sürdürmeye çalışıyor.

***

***

***

Bu bağlamda kaotik stratejisinin gereği olarak ABD'nin ilk saldırdığı güçleroldu.ile ABD, Çin 'in Hintve Pasifik Okyanusu'na açılankapılarını ateşe verdi.de Pekin'in LatinAmerika'daki en önemli müttefikinidiskalifiye etmeyekalktı. Brezilya 'dan sonrakihedef olan'yayönelik operasyonlar ise sürüyor. Şimdi de Çin'inkonumundakiİran hedefte.ABD ve İsrail , İran taşıyla sadece Çin'i değil Rusya ve Türkiye 'yi de vurmak istiyor aynı zamanda. Çünkü küresel zafiyetleri had safhaya ulaşan ABD yönetimi,Eski düzenini güncellemede zorlanan ABD bu nedenle bütün gücünüharcayarak her yerde yangın çıkaranizliyor. Bu yangına körükle gidenise giderek yakınlaşan Rusya, Türkiye, Çin ve İran dörtlüsüdür.Ancaksorununda, Katarambargosunda,Suriye'dekiateşkeste,olduğugibi yine büyük bir hezimetyaşayacak.ABD ve İsrail'in ağır yenilgisiyle sonuçlanan bu örneklerden de görüldüğü üzere bundan sonra bölgemizde Türkiye, Rusya ve Çin'in dediği olurken bu aktörlerin onay vermediğioperasyonların başarı şansı ise giderek azalıyor.sergilediği destansıbir kahramanlıkla boşaçıkaran Türkiye, istediği ülkedeistediği darbeyi yapanBu anlamdaarasındaki zenginüstündeuzanan İran'a yönelikaynı zamanda Rusya,Türkiye ve Çin ittifakını dahedef alıyor.da biliyor ki Batı dünyasının resmettiğinin aksine İran'daki kalkışma özgürlükle değil daha çokile ilgili bir tezgâh.Bu tarihsel ve kültürel kodlardan dolayı İran'daki çoğunluk ile Rusya, Türkiye ve Çin bloğu,İran halkı da bölgesel ve küresel aktörler de bu felaketin mahiyeti ve maliyetinin farkında. Bu nedenle ABD ve İsrail,daha alacaktır.