İran'daki olayların gidişatına bakınca küresel açıdan ilk dikkat çeken faktör, bu gelişmenin ABD'nin revizyonist güçler diye nitelediği Rusya, Çin ve Türkiye'ye karşı giriştiği bir hamle olmasıdır.***
Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir Ortadoğu, yeni güç dengeleri, yeni enerji politikaları ve yeni bir bölgesel dönüşümü hedefleyen kaotik doktrininin ne tür krizlere kapı araladığını bilmeyen yok.
İçeride savaş lobisinin tekelindeki derin devlete karşı iyice sıkışan Trump, dış politikada Amerikan müesses nizamının dayattığı İsrail yanlısı, Evanjelik ve kundakçı stratejiye boyun eğerek meşruiyetini sürdürmeye çalışıyor.
Bu bağlamda kaotik stratejisinin gereği olarak ABD'nin ilk saldırdığı güçler Çin'in müttefikleri
oldu. Kuzey Kore krizi, Arakan (Myanmar) soykırımı ve Pakistan'daki anayasal darbe
ile ABD, Çin
'in Hint
ve Pasifik Okyanusu'na açılan
kapılarını ateşe verdi.
Brezilya'daki yargı darbesiyle
de Pekin'in Latin
Amerika'daki en önemli müttefikini
diskalifiye etmeye
kalktı. Brezilya
'dan sonraki
hedef olan Venezüella
'ya
yönelik operasyonlar ise sürüyor. Şimdi de Çin'in Batı Asya'ya ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılan en önemli koridoru
konumundaki
İran hedefte.
***
ABD ve İsrail
, İran taşıyla sadece Çin'i değil Rusya
ve Türkiye
'yi de vurmak istiyor aynı zamanda. Çünkü küresel zafiyetleri had safhaya ulaşan ABD yönetimi, dünyada artık istediği gibi at koşturamamanın öfkesi içinde
.
Eski düzenini güncellemede zorlanan ABD bu nedenle bütün gücünü darbelere, iç çatışmalara ve istikrarsızlığa
harcayarak her yerde yangın çıkaran kundakçı bir uluslararası siyaset
izliyor. Bu yangına körükle giden Trump'ın öncelikli gayesi
ise giderek yakınlaşan Rusya, Türkiye, Çin ve İran dörtlüsüdür.
***
Ancak İran'da olmayacak duaya 'amen' diyenler Kudüs
sorununda, Katar
ambargosunda,
Suriye'deki
ateşkeste, Kürt referandumunda ve S-400 füze anlaşmasında
olduğu
gibi yine büyük bir hezimet
yaşayacak.
ABD ve İsrail'in ağır yenilgisiyle sonuçlanan bu örneklerden de görüldüğü üzere bundan sonra bölgemizde Türkiye, Rusya ve Çin'in dediği olurken bu aktörlerin onay vermediği Atlantik merkezli
operasyonların başarı şansı ise giderek azalıyor.
Gezi ile başlayan bütün kumpasları 15 Temmuz'da
sergilediği destansı
bir kahramanlıkla boşa
çıkaran Türkiye, istediği ülkede
istediği darbeyi yapan ABD mitini darmadağın etti
.
Bu anlamda Hazar Denizi'yle Basra Körfezi
arasındaki zengin petrol ve doğalgaz yatakları
üstünde
uzanan İran'a yönelik kaos projesi
aynı zamanda Rusya,
Türkiye ve Çin ittifakını da
hedef alıyor.
Sağır sultan
da biliyor ki Batı dünyasının resmettiğinin aksine İran'daki kalkışma özgürlükle değil daha çok emperyal dizayn
ile ilgili bir tezgâh.
Bu tarihsel ve kültürel kodlardan dolayı İran'daki çoğunluk ile Rusya, Türkiye ve Çin bloğu, reform isteyen kesimlere ABD'nin verdiği desteği bir felaket senaryosu olarak görüyor
.
İran halkı da bölgesel ve küresel aktörler de bu felaketin mahiyeti ve maliyetinin farkında. Bu nedenle ABD ve İsrail, Kudüs'te olduğu gibi İran projesinde de dünyadan tarihi bir darbe
daha alacaktır.