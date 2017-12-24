Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği evrensel reaksiyon, dünyaya diş gösterip Kudüs'e el koymaya kalkan İsrail ve ABD'yi tam anlamıyla şoke etmiş durumda.***
ABD ve onun şımarık çocuğu İsrail'in şantajına boyun eğmeyen dünya milletleri bu ikiliye tarihi bir ders verdi.
Bu kadarını beklemiyorlardı.
Türkiye'nin önderlik ettiği "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi hükümsüzdür" tavrının BM tarafından desteklenmesi, global düzeyde yeni bir dönemin de başlangıcıdır.
Sayın Erdoğan'ı "Yeni bin yılın Selahaddin'i" diye hedef gösterenlerin korktukları sonunda başlarına geldi.
Kudüs'e göz koyan vandallara 'dur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta yeni bir çağın da kapısını araladı.
Bundan sonra Türkiye, sadece dar bölgesel jeo-politik hesaplarda ve enerji denklemlerinde değil yeni dünyanın kurucu paradigmasında da artık daha fazla ağırlığını hissettirecektir.
Özellikle Sayın Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' çıkışına dudak bükenler
şimdi bu söylemin küresel bir trende ve vizyona dönüştüğünü görmenin şaşkınlığı içinde.
Son 15 yıldır Türkiye'nin izlediği çok kültürlü, çok katmanlı, esnek ve çapraz ittifaklara dayalı ama değer ve ilkelerinden de asla taviz vermeyen diplomasi, 'Anadolu ülkesi'ni bir dünya devletine dönüştürdü.
Bunun en somut göstergesi de BM üyesi ülkelerin Kudüs konusunda ABD ve İsrail yerine ezici çoğunlukla Türkiye'nin yanında durmasıdır. Sadece devletler değil dünya kamuoyu ve medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdırdı.
Zira BM'deki bu sonuç, aynı zamanda 2013'ten bu yana 'Erdoğan otoriterleşiyor'
gibi artık iyice naftalin kokan dikotomilere
sarılan odakların da hezimetidir.
Geldiğimiz noktada, Sayın Erdoğan'ın şahsında ülkemizi hedef tahtasına koyanların devreye soktuğu o kaba siyasi kadastro faaliyetleri, şimdi bir bumerang gibi onları vurmaya başladı.
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ABD ve İsrail'in Kudüs dayatması uluslararası açıdan tam bir politik intihar (politicide)
girişimiydi.
Çünkü amacın çözüm değil Ben-Gurion, Moşe Dayan ve Ariel Şaronlardan bu yana devam eden sistematik bir yıkım olduğunu artık herkes anlamış halde.
İsrail'in gayesi Filistinlilerin ekonomik ve toplumsal yapısını askeri güçle yok ederek Filistin Devleti'nin oluşumunu olanaksız kılmaktır.
Bu açıdan Türkiye'nin öncülük ettiği küresel reaksiyon, Filistinlilerin vatanını İsrail yurduna (Eretz Yisrael)
dönüştürme projesini çökertti.
Avrupa ve ABD'nin suçluluk duygusunu koltuk değneği olarak kullanan İsrail
bundan sonra diğer devletler
gibi rasyonel bir dış politika
izlemeye zorlanacaktır.
Teolojik ve obskürantist
gerekçeler ileri sürüp "devletimiz için sınırlar ilan etmek zorunda değiliz"
diyenlere,
Erdoğan'ın harekete geçirdiği
dünya BM'de haddini bildirdi. Ve bu had bildirme tavrı şimdiden küresel bir trende yol açtı.