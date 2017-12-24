Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği evrensel reaksiyon, dünyaya diş gösterip Kudüs'e el koymaya kalkan İsrail ve ABD'yi tam anlamıyla şoke etmiş durumda.

ABD ve onun şımarık çocuğu İsrail'in şantajına boyun eğmeyen dünya milletleri bu ikiliye tarihi bir ders verdi.

Bu kadarını beklemiyorlardı.

Türkiye'nin önderlik ettiği "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi hükümsüzdür" tavrının BM tarafından desteklenmesi, global düzeyde yeni bir dönemin de başlangıcıdır.

Sayın Erdoğan'ı "Yeni bin yılın Selahaddin'i" diye hedef gösterenlerin korktukları sonunda başlarına geldi.

Kudüs'e göz koyan vandallara 'dur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta yeni bir çağın da kapısını araladı.

Bundan sonra Türkiye, sadece dar bölgesel jeo-politik hesaplarda ve enerji denklemlerinde değil yeni dünyanın kurucu paradigmasında da artık daha fazla ağırlığını hissettirecektir.

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Özellikle Sayın Erdoğan'ınşimdi bu söylemin küresel bir trende ve vizyona dönüştüğünü görmenin şaşkınlığı içinde.Son 15 yıldır Türkiye'nin izlediği çok kültürlü, çok katmanlı, esnek ve çapraz ittifaklara dayalı ama değer ve ilkelerinden de asla taviz vermeyen diplomasi,Bunun en somut göstergesi de BM üyesi ülkelerin Kudüs konusunda ABD ve İsrail yerine ezici çoğunlukla Türkiye'nin yanında durmasıdır. Sadece devletler değil dünya kamuoyu ve medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'aZira BM'deki bu sonuç, aynı zamanda 2013'ten bu yanagibi artık iyicesarılan odakların da hezimetidir.Geldiğimiz noktada, Sayın Erdoğan'ın şahsında ülkemizi hedef tahtasına koyanların devreye soktuğu o kaba siyasi kadastro faaliyetleri, şimdi bir bumerang gibi onları vurmaya başladı.ABD ve İsrail'in Kudüs dayatması uluslararası açıdan tam birgirişimiydi.Çünkü amacın çözüm değil Ben-Gurion, Moşe Dayan ve Ariel Şaronlardan bu yana devam eden sistematik bir yıkım olduğunu artık herkes anlamış halde.İsrail'in gayesi Filistinlilerin ekonomik ve toplumsal yapısını askeri güçle yok ederekBu açıdan Türkiye'nin öncülük ettiği küresel reaksiyon, Filistinlilerin vatanınıdönüştürme projesini çökertti.bundan sonra diğer devletlergibi rasyonel bir dış politikaizlemeye zorlanacaktır.gerekçeler ileri sürüpdiyenlere,Erdoğan'ın harekete geçirdiğidünya BM'de haddini bildirdi. Ve bu had bildirme tavrı şimdiden küresel bir trende yol açtı.