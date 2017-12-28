Başlıktaki 'annus mirabilis' ifadesi Latince. 'Harika veya mucizevi yıl' anlamlarına geliyor.

Gerçekten de sayılı günleri kalan 2017 çok kritik gelişmelere ev sahipliği yaptı.

İlerde çoğu tarihçinin 2017'yi Türkiye'nin 'diriliş yılı' ilan edeceklerinden kuşkumuz yok.

Zira 15 Temmuz'daki darbe ve işgal girişiminden sonra herkesin gözü milletimizin 2016'daki destansı kahramanlığının 2017 yılında da sürüp süremeyeceğine odaklanmıştı.

Ne var ki 2017'nin ilk saatlerindeki Reina saldırısı, emperyal odakların bütün kirli silahlarını kullanacaklarının ilanıydı.

Ancak Reina son çırpınışları oldu.

O saldırıdan sonra savunmadan taarruza geçerek bütün kirli hamleleri birer birer çökerttik.

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