Başlıktaki 'annus mirabilis' ifadesi Latince. 'Harika veya mucizevi yıl' anlamlarına geliyor.***
Gerçekten de sayılı günleri kalan 2017 çok kritik gelişmelere ev sahipliği yaptı.
İlerde çoğu tarihçinin 2017'yi Türkiye'nin 'diriliş yılı' ilan edeceklerinden kuşkumuz yok.
Zira 15 Temmuz'daki darbe ve işgal girişiminden sonra herkesin gözü milletimizin 2016'daki destansı kahramanlığının 2017 yılında da sürüp süremeyeceğine odaklanmıştı.
Ne var ki 2017'nin ilk saatlerindeki Reina saldırısı, emperyal odakların bütün kirli silahlarını kullanacaklarının ilanıydı.
Ancak Reina son çırpınışları oldu.
O saldırıdan sonra savunmadan taarruza geçerek bütün kirli hamleleri birer birer çökerttik.
Ülkemizin 2017'de gösterdiği üstün başarıları ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde üç ayrı kategoriye ayırabiliriz.
Destansı zaferlerin ilki 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Sistemi
yani
Başkanlık Referandumu'ydu.
Avrupa ülkelerinin eşi benzeri görülmemiş diplomatik terörüne rağmen referandumdan yüzümüzün akıyla çıktık.
Başkanlık referandumundaki bu ulusal zafer, en az 15 Temmuz darbesinin püskürtülmesi kadar küresel mahiyete sahip bir övünç kaynağımız
haline dönüştü.
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Nisandaki zaferden sonra haziranda
bölgesel tezgâhların ilki olan Katar krizi
devreye sokuldu.
Riyad liderliğindeki Mısır, Bahreyn ve BAE'nin
Katar'a uyguladığı ABD ve İsrail destekli ambargonun
hedeflerinden biri Türkiye'ydi. Nitekim
ambargonun kalkması için ileri sürülen ilginç şartlardan biri Katar'daki üssümüzün kapatılmasıydı.
Katar'ın ardından eylülde yine ABD ve İsrail sponsorluğunda Kuzey Irak'taki Kürt referandumu
kartıyla yüz
yüze kaldık.
Amaç yine Türkiye'yi kuşatarak bölgesel ve etnik savaşlara sürüklemekti. Fakat kaosa endeksli bu kirli senaryoyu boşa çıkarmayı başardık.
Bu tarihten sonra atağa geçerek ekimde
Fırat Kalkanı'nın ikinci aşaması olan İdlib operasyonuyla Suriye'deki nüfuz sahasımızı daha da genişlettik.
Bu bağlamda Rusya'dan sonra İran yönetimi ile de ilişkilerini 'resetleyen/ yeniden ayarlayan'
Türkiye, ABD ve İsrail'in Kürt referandumu ve YPG kartı
ile ülkemizi güneyden kuşatmayı hedeflediği 'terör koridoru'
projesine ölümcül darbeler indirdi.
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Taşeronları birer birer bozguna uğrayan ve elindeki kozları tükenen Amerikan yönetimi, ekim ayında bizzat kendisi sahaya inmek zorunda kaldı.
İdlib
harekâtı öncesinde 8 Ekim'de vizeleri askıya alan
ABD, kasımda
17-25 Aralık 2013'teki yargı kumpasını Zarrab Davası
adıyla yeniden servis etti.
Vize çıkışına misliyle karşılık verilirken Zarrab tiyatrosu da kısa sürede absürt bir komediye dönüştü.
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Küresel düzeyde ise 2017 Türkiye'nin iki önemli tarihi başarısına şahitlik etti.
İlki Rusya ile S-400 füze anlaşmasının
sonuçlanmasıydı. İkincisi de Kudüs sorununda İsrail ve ABD'ye verdiğimiz cihan dersiydi.
S-400 bağımsız savunma sistemimizde bir kilometre taşı
olacak. Kudüs
zaferi de ülkemizin küresel güç merkezlerindeki ağırlığını
daha çok artıracak.
Bu anlamda 2017, ülkemizin düşmanlarını aciz bıraktığı ve dostlarını sevindirdiği güzel bir yıl oldu.
Daha nice böyle yıllara diyelim!