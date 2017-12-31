2018'in neler getireceğini kestirmek için falcı, astrolog veya müneccim olmaya gerek yok. Jeo-politik ilkelerden dünyanın gidişatına bakanlar için aslında her şey o kadar da muğlak değil.

Bu çerçevede ilk dikkat çeken unsur sistemin merkez ülkesi ABD'nin artık çıplak oluşudur.

Zira 'dünyanın jandarması' kendi iç sorunlarıyla bile başa çıkamıyor. Atlantik'in lokomotifi ABD çözüldükçe Batı'nın domine ettiği despotik istikrara dayalı evrenselleşme yerine farklı aktörler arasındaki koordinasyondan beslenen, çoğul ve daha demokratik bir küreselleşme süreci giderek güç kazanıyor.

Daha önce sık sık dile getirdiğimiz gibi Pax veya Imperium Americana ile nitelenen Atlantik dönemi kapanırken çok merkezli Trans-Pasifik ve Asya çağı başlıyor.

Türkiye'nin öncülük yaptığı İstanbul'daki Kudüs deklarasyonu ve ardından BM'de alınan Kudüs kararı, ABD tekelindeki despot küreselleşmeye bu anlamda tarihi bir darbe indirdi.

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2017'dekiilebize şunu gösteriyor.Yeni Türkiye, Atlantik'in Rusya ve Çin'e karşı geliştirdiği stratejilerinolmak yerine artık '' diyebileceğimiz bir anlayışla ulusal, kültürel, tarihi ve sosyo-ekonomik çıkarlarını gözeten bir aktör olarak hareket ediyor/edecek.NitekimTürkiye'nin hinterlandında güç gösterisinekalkanlar bize her istediklerini dikte edemeyeceklerinikısa sürede gördü.Peki Türkiye bugünün jeo-politiğinde özellikle de ABD, Rusya ve Çin ile ilişkiler başta olmak üzerekendisini nerede görüyor?Şunu hemen belirtelim ki, ABD yönetimi Rusya ve Çin'e karşı ekonomik, siyasi ve askeri bariyerlerle örülmüşdevreye sokmuş durumda.ABD'nin ülkemize yönelik izlediği, Türkiye'nin tarihselgücüne yeniden kavuşmasını engellemeyeçalışanolarak görmekmümkün.Washington,bir Türkiye'nin kendisineciddi bir stratejik rakip olamayacağını düşünerekhareket etti hep.Eğer Türkiye vesayet altında tutulabilseydi o zaman 21'inci yüzyılın başat projesindeBöyleceTürkiyegeçen yüzyıldaki gibi Atlantik'in yine '' olacak ve İslam dünyasına sefer düzenleyenABD'nin canı istediğinde gelip geçtiği' konumunu sürdürecekti.Tevile gerek yok. ABD yönetimi bağımsız davranan. Çünkü bizi artıkkoşamıyorlar.Şu an bize diş geçirmese de genel anlamda ABD'ninhedefinden sapmayacağını unutmamak lazım.Şurası açık ki önümüzdeki süreçte ABD, bölgemize ve bize dair yineyapacak. Bu anlamda hep tetikte olmak zorundayız.Kan kaybeden ABD yönetimi, küresel liderlik fikrinden vazgeçebilir amazayıf olma gibi bir lüksümüz hiç yok.