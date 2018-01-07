Türkiye ve Batı arasındaki krizlerin birer birer aşıldığı yeni bir evreye giriyoruz. Doğu'ya yönelerek güneyimizdeki terör koridoru ablukasını çökerten Türkiye şimdi de Avrupa'ya yönelerek Atlantik'teki kuşatmayı yarmaya başladı.***
Atlantik dünyası, AB kapısında icazet bekleyen bir ülkeden küresel dengelerde etkin bir aktöre dönüşen Türkiye gerçeğini kabullenmek zorunda kaldı.
Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Fransa çıkarmasını her açıdan yeni bir dönemin miladı ve ABD liderliğindeki Atlantik bloğunun 2013'den itibaren ülkemize yönelik başlattığı çok yönlü ve sistematik kuşatmanın yıkılışı olarak okumak mümkün.
Şairin dediği gibi, "yürek elbet acıyor esvap değiştirirken..." Çin ve Rusya'nın
daha 2010'larda
kabul ettiği Türkiye realitesini Batı dünyası
daha yeni yeni hazmediyor. Avrupa'da yeni
Türkiye'yi ilk fark edip buna göre pozisyon alan ülke İngiltere'ydi.
Şimdi bu kervana Fransa da katılıyor.
Bu iki aktörden sonra Almanya'nın da Türkiye'ye yönelik bakış açısını değiştirmesi k
açınılmaz hale gelecek.
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Atlantik'te gözler Avrupa'dan sonra ABD'ye çevrilmiş durumda. Fakat şunu belirtelim ki FETÖ ile kol kola girip Zarrab tiyatrosunda Türkiye'ye karşı hukuk katliamı yapan
ve Suriye'de terör örgütü YPG ile çalışmaya devam eden Amerikan yönetiminin yeni Türkiye gerçeğine alışması öyle kolay olmayacak.
Çünkü Atlantik dünyasının vesayetinden kurtulmamız en çok da ABD'nin kaotik sistemini
alt üst etti. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi bundan sonra "ABD ile artık farklı kulvarlarda koşuyoruz..."
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Aslında farklı kulvarlarda koşmak bizim açımızdan bir bakıma normalleşme ve bağımsız davranabilme göstergesidir.
Zira ABD liderliğindeki Atlantik dönemi Türkiye için darbeler, etnik ve ideolojik terör saldırıları, sokak çatışmaları, Batılılaşamama kompleksi, kimlik krizi, tarih ve kültürümüzü inkar, kronik işsizlik, ekonomik bunalım, büyüyememe ve dışa tam bağımlılık
demekti.
Paniğe kapılan vesayetçi odaklar bu nedenle Türkiye'nin zincirlerinden kurtuluşunu
hep bir ağızdan 'diktatörlük'
veya 'eksen kayması'
diye yaftaladı.
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Bundan sonra ABD ile yeni bir ilişkiler dengesi
kurulana kadar mücadelemiz devam
edecek. Atlantik'ten istediği desteği göremeyen ABD'ye karşı elimiz eskiye göre daha güçlü durumda.
ABD Başkanı Trump'ın kriz çıkarmaktaki mahareti bir tür 'Midas dokunuşu'
gibi.
Trump'ın her tür manipülasyona başvurması
Atlantik'teki müttefiklerini de rahatsız
ediyor. Güvenilmez hale gelen ABD dünyada
giderek yalnızlaşıyor.
Kudüs kararında
ve son olarak İran'a yönelik BM tasarısında
bunu bir daha
gördük. Sadece Rusya değil Fransa ve İngiltere de
ABD'nin Suriye, İran ve Filistin
başta olmak üzere kaotik yeni dış politikasından
oldukça rahatsız.
ABD'nin Çin, Rusya, Türkiye ve İran'ı hedef alan politikalarına Avrupa ülkeleri de karşı. Nitekim Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik stratejisinde ABD'yi yalnız bırakması
Trump'ın realitelerden kopuk bir siyasette ısrar etmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden uluslararası düzende ABD ile işbirliği yapmak neredeyse imkânsız
hâle geldi.
Ancak ABD ne yapsa da olayların gidişatı daha fazla kutbun ortaya çıkacağı küreselleşmiş bir dengeye
işaret ediyor.
Ve bu denge, Türkiye'nin Batı dünyası ile yeni bir konsensüse
varmasında tarihi
bir olanak sunuyor