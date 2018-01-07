Türkiye ve Batı arasındaki krizlerin birer birer aşıldığı yeni bir evreye giriyoruz. Doğu'ya yönelerek güneyimizdeki terör koridoru ablukasını çökerten Türkiye şimdi de Avrupa'ya yönelerek Atlantik'teki kuşatmayı yarmaya başladı.

Atlantik dünyası, AB kapısında icazet bekleyen bir ülkeden küresel dengelerde etkin bir aktöre dönüşen Türkiye gerçeğini kabullenmek zorunda kaldı.

Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Fransa çıkarmasını her açıdan yeni bir dönemin miladı ve ABD liderliğindeki Atlantik bloğunun 2013'den itibaren ülkemize yönelik başlattığı çok yönlü ve sistematik kuşatmanın yıkılışı olarak okumak mümkün.

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Şairin dediği gibi,daha 2010'lardakabul ettiği Türkiye realitesini Batı dünyasıdaha yeni yeni hazmediyor. Avrupa'da yeniTürkiye'yi ilk fark edip buna göreŞimdi bu kervana Fransa da katılıyor.Bu iki aktörden sonraaçınılmaz hale gelecek.Atlantik'te gözler Avrupa'dan sonra ABD'ye çevrilmiş durumda. Fakat şunu belirtelim kive Suriye'de terör örgütü YPG ile çalışmaya devam eden Amerikan yönetiminin yeni Türkiye gerçeğine alışması öyle kolay olmayacak.Çünkü Atlantik dünyasının vesayetinden kurtulmamız en çok da ABD'ninalt üst etti. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi bundan sonraAslında farklı kulvarlarda koşmak bizim açımızdan bir bakımaZira ABD liderliğindeki Atlantik dönemi Türkiye içindemekti.Paniğe kapılan vesayetçi odaklar bu nedenlehep bir ağızdanveyadiye yaftaladı.Bundan sonra ABD ile yeni birkurulana kadar mücadelemiz devamedecek. Atlantik'ten istediği desteği göremeyenABD Başkanı Trump'ın kriz çıkarmaktaki mahareti bir tür 'gibi.Trump'ın her türAtlantik'teki müttefiklerini de rahatsızediyor. Güvenilmez hale gelen ABD dünyadagiderek yalnızlaşıyor.ve son olarakbunu bir dahagördük.ABD'nin Suriye, İran ve Filistinbaşta olmak üzere kaotik yeni dış politikasındanoldukça rahatsız.ABD'nin Çin, Rusya, Türkiye ve İran'ı hedef alan politikalarına Avrupa ülkeleri de karşı. NitekimTrump'ın realitelerden kopuk bir siyasette ısrar etmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden uluslararası düzendehâle geldi.Ancak ABD ne yapsa da olayların gidişatı daha fazla kutbun ortaya çıkacağıişaret ediyor.Ve bu denge,varmasında tarihibir olanak sunuyor