ABD'nin bütün kirli tezgâhlarına rağmen Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı'nın Cerablus ve İdlib operasyonlarından sonraki üçüncü aşaması olan Afrin harekâtının startı verildi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline.

Ordu kurduklarını sanan çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" dediği sırada TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyordu.

Bu adım, ülkemizin Suriye'deki satrançta tam da şu dönemde yapması gereken hayati bir hamleydi. Çünkü 'yılanla yatağa giren ABD'ye artık bir ders vermenin zamanı gelmişti.

Düşünebiliyor musunuz?

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de iken Amerikan dışişlerinden bir heyet dün Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere resmi bir ziyarette bulunuyordu. Akıl alır gibi değil. ABD heyetiyle terör örgütü PYD/PKK arasında kirli pazarlıkların yapıldığı bu ziyaret, diplomatik skandaldan öte Türkiye'ye karşı fiili bir savaş ilanıydı.

Buna bir yanıt verilmeliydi ve verildi de.

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