Orta Asya, Hazar havzası, Ortadoğu ve Basra Körfezi'ndeki enerji kaynaklarının Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa ve dünya pazarlarına açılan kapısı konumundaki Suriye'de, ABD ve Türkiye arasındaki mücadelenin seyri Rusya ve Çin'in küresel pozisyonları yanında Trans- Atlantik ilişkilerin dinamiğini ve dolayısıyla dünya düzeninin gelecekteki yapısını da derinden etkileyecek gibi görünüyor.

Bu bağlamda YPG'nin elindeki bölgelere NATO veya BM gücü yerleştirme projesi yerine Pentagon'un 30 bin kişilik terör ordusunu ikame etme planı, ABD'nin Suriye'deki yalnızlığını daha da derinleştirecektir.

Zira ABD'nin yeni senaryosu, Astana sürecini bozup Suriye'deki iç savaşı daha da derinleştirmeye odaklı. Rusya, Türkiye ve İran'ın amacı ise ABD'nin 'balkanlaştırma projesi'ni engelleyerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak. Bu yaklaşım Çin ve Avrupa'nın jeo-politik çıkarlarına da daha fazla hizmet eden bir strateji.

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