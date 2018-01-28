Afrin harekâtı, Suriye'de bölgesel ve küresel dengeleri deyim yerindeyse alt üst etti. ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği A ve B planları yerine bundan sonra Türkiye ile tanımlanan 'C Planı' dönemine giriyoruz.

Zira ne 30 Haziran 2012 tarihli ABD destekli Cenevre Bildirisi (A Planı) ne de 15 Kasım 2015 tarihli Rusya destekli Viyana Bildirisi (B Planı), Suriye trajedisinde sadre şifa olabildi.

Her iki bildiride de BMGK'nin 5 daimi üyesinin imzası vardı.

ABD'nin Cenevre süreci, rejim ve muhalefetin federatif yapı üzerinde uzlaşacağı bir geçiş hükümetini öngörüyordu ve burada Esad'a yer yoktu.

Viyana süreci ise Rusya'nın askeri müdahalesine göre planlanmıştı.

Cenevre'den farkı Esad'lı geçişte diretmesiydi.

Bu süreçte Rusya, ılımlı muhalefeti askeri güçle sindirerek Şam ile masaya oturmaya zorladı ama başaramadı.

Rusya, fazla ısrar ederse Suriye'nin kendisi için bir 'ikinci Afganistan' olacağını gördü. ABD de Suriye'yi parçalama projesinde Türkiye'yi 'by-pass' edemeyeceğini sonunda kavradı.

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