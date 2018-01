Afrin harekâtı, Suriye'de bölgesel ve küresel dengeleri deyim yerindeyse alt üst etti. ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği A ve B planları yerine bundan sonra Türkiye ile tanımlanan 'C Planı' dönemine giriyoruz.

Zira ne 30 Haziran 2012 tarihli ABD destekli Cenevre Bildirisi (A Planı) ne de 15 Kasım 2015 tarihli Rusya destekli Viyana Bildirisi (B Planı), Suriye trajedisinde sadre şifa olabildi.

Her iki bildiride de BMGK'nin 5 daimi üyesinin imzası vardı.

ABD'nin Cenevre süreci, rejim ve muhalefetin federatif yapı üzerinde uzlaşacağı bir geçiş hükümetini öngörüyordu ve burada Esad'a yer yoktu.

Viyana süreci ise Rusya'nın askeri müdahalesine göre planlanmıştı.

Cenevre'den farkı Esad'lı geçişte diretmesiydi.

Bu süreçte Rusya, ılımlı muhalefeti askeri güçle sindirerek Şam ile masaya oturmaya zorladı ama başaramadı.

Rusya, fazla ısrar ederse Suriye'nin kendisi için bir 'ikinci Afganistan' olacağını gördü. ABD de Suriye'yi parçalama projesinde Türkiye'yi 'by-pass' edemeyeceğini sonunda kavradı.

***

***

Şu anki tabloda bu iki plan da devre dışı. Suriye'de artıkC Planı ağırlık kazanıyor.Peki yeni süreçte nasıl bir yol haritası izlenecek? ÖncelikleEsad'dan uzun vadede kurtulma planı olanyerine artıkformülü güç kazanıyor.Çünkü Türkiye'nin etkin olmadığı bir Suriye'de, bölgenin etnik ve mezhebi kaosa sürükleneceği venın daha da nüfuz kazanacağı ortada.Bunu görenileüyeleri, C Planı'naRusya kaynaklıveriyor.Atlantik dünyası ayrıca Rusya'nın Türkiye'ye ve C Planı'na stratejik anlamda büyük önem atfettiğinin de farkında.Batı'yı fazla ürkütmemek için olsa gerek Moskova, desteğinigösteriyor. Bu nedenle ABD dâhil her aktör, bugünlerde bölgeye dair projelerini yeniden formüle etme yarışında.C Planı ile her şeyden önce hem Suriye'ninengellenecek hem de Esad sonrası olası bölünme riski en aza inecek.Suriye'nin yeniden imarı ve göç edenlerin geri dönüşü için güvenli bölgelerin oluşturulması süreci hız kazanacak.Bu istikrarın sağlanabilmesi için de ABD'nin terör örgütüdaha doğrusu YPG vegerekiyor.Nitekim ABD Türkiye'ye,diyerekbunun sinyallerini vermeye de başladı.Ayrıca, Türkiye ile karşı karşıya gelmemek içiniki bin askerindenJ. Votel'in WP yazarıaslında YPG'nin gözden çıkarıldığının da resmidir.Zira C Planı, Suriye'nin kuzey sınırınınöngörüyor. Bütün bu gelişmeler,Başka çaresi yok. Yoksa YPG yerine ABD'nin bizzat kendisi Suriye'de bitecek...