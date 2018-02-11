Suriye'de ezberleri bozan Türkiye, DEAŞ ile PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Fırat Kalkanı, Cerablus, El Bab ve Afrin harekâtlarıyla deyim yerindeyse dünya siyasetinin gidişatını değiştirdi.

DEAŞ yok edilince uluslararası koalisyon ile ifade edilen küresel ikiyüzlülük de deşifre oldu.

Dolayısıyla global aktörlerin derinden sürdürdüğü jeo-politik rekabet bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıktı. Bu anlamda teröre karşı küresel savaş artık yerini büyük güçler arası amansız bir savaşa terk ediyor.

Özellikle Suriye'de Rusya, ABD, İran, Türkiye ve İsrail arasındaki mücadele giderek kızışıyor.

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