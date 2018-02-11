Suriye'de ezberleri bozan Türkiye, DEAŞ ile PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Fırat Kalkanı, Cerablus, El Bab ve Afrin harekâtlarıyla deyim yerindeyse dünya siyasetinin gidişatını değiştirdi.***
DEAŞ yok edilince uluslararası koalisyon ile ifade edilen küresel ikiyüzlülük de deşifre oldu.
Dolayısıyla global aktörlerin derinden sürdürdüğü jeo-politik rekabet bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıktı. Bu anlamda teröre karşı küresel savaş artık yerini büyük güçler arası amansız bir savaşa terk ediyor.
Özellikle Suriye'de Rusya, ABD, İran, Türkiye ve İsrail arasındaki mücadele giderek kızışıyor.
Bu yeni süreçte bir yanda ABD
ve İsrail
diğer yanda ise Rusya
-Türkiye ikilisi ile İran
ve Şam
rejimi yer alıyor. 6 Ocak'ta Rusya'nın Hmeymim ve Tartus
'taki askeri üslerine yönelik 13 insansız
hava aracıyla (İHA
) yapılan saldırı bir
bakıma yeni dönemin işaret fişeğiydi.
Rus yetkilileri, bu saldırının bir Amerikan provokasyonu
olduğunun altını çizdi. Bu hamleden sonra Rusya ve ABD karşılıklı olarak kılıçları çekti.***
Ardından 20 Ocak'ta
Türkiye'nin dengyleri sarsan Afrin Harekâtı başladı. 3 Şubat'da
ise İdlib'de Türkiye'nin gözetimindeki bölgede Rus jeti SU-25
düşürüldü ve aynı gün Afrin çevresinde bir tankımıza düzenlenen saldırıda 8 şehit
verdik.
Rusya Senatosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Franz Klintsevich
, MANPADS
ile vurulan Rus jeti için "Bu füzeyi ABD üçüncü ülkeler üzerinden teröristlere verdi. Düşürülen jet, Moskova ve Ankara'nın arasını bozmayı hedefliyor. Bu karmaşık görünen saldırıda Amerikan istihbaratının rolü çok açık
" diyerek Türk-Rus ittifakına yönelik
ABD saldırılarının devam edeceğinin altını çizdi.***
Türk tankının vurulmasından üç gün sonra 7 Şubat'ta
ABD'li generaller Menbiç'te
YPG'li teröristlerle dayanışma pozları verip Türkiye'ye meydan okudu.
Bir gün sonra 8 Şubat'ta ise ABD askerleri Deyr ez Zor'da
terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçen rejim yanlılarına saldırdı. PKK'ya kalkan olan Amerikan güçleri
, 100 İran milisini öldürdüklerini iddia etti. Dün ise yedi yıllık Suriye iç savaşında adeta 'savaş içinde savaş'
yaşandı. İsrail, İran ve Şam rejimi
birbirine girdi. İsrail helikopterleri ilk olarak işgal altındaki Golan Tepeleri
üzerinde uçan bir İran İHA'sını
düşürdü.
Ardından Şam rejimi bir İsrail F-16'sını vurunca
, Tel Aviv 4'ü İran 8'i Şam rejimine ait 12 ayrı hedefe
saldırdı. Şam siren sesleriyle
yankılandı.
Suriye'de son bir haftaya ait bu kanlı panorama aslında III. Dünya Savaşı
'nın çoktan başladığının göstergesidir.***
Ne var ki biz ABD'nin Suriye'de ne yapmak istediğini gayet iyi biliyoruz. 1821'deki Moro İsyanı'ndan
bu yana Amerikan yönetimleri hep Bulgar, Ermeni ve Yunan
gibi ayrılıkçı güçlere
destek verip ülkemizi ve milletimizi bölmeye çalıştı.
Aynı politikayı bugün de FETÖ ile YPG/ PKK üzerinden açıkça sürdürüyor.
Ne var ki bu kez başaramayacaklar çünkü devran onlardan yana değil.
Ve şükürler olsun ki ellerimiz de artık armut toplamıyor.