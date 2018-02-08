ABD'nin çöken 'terörle savaş stratejisi' büyük aktörler arasındaki klasik güç mücadelesini yeniden alevlendirdi. Bu yeni dönemde çok komplike ve aynı zamanda oldukça provokatif bir aşamadan geçiyoruz.

Pentagon, 19 Ocak'ta yayımladığı Ulusal Savunma Stratejisi (Trump Doktrini) ile zaten 'terörle savaş' sayfasını resmen kapattı. Zira terörle savaşta belirlediği hiçbir hedefe ulaşamadı.

Yeni bir rakibin ortaya çıkmasını engellemek isterken Rusya, Çin, Türkiye ve İran'dan oluşan bir cepheye yol açtı. Hazar'dan Aden Körfezi'ne ulaşan alandaki enerji yataklarını kontrol planı ağır darbe aldı.

En önemlisi de Türkiye'yi dönüştürerek yeniden vesayet altına alma projesi çöktü.

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