ABD'nin çöken 'terörle savaş stratejisi' büyük aktörler arasındaki klasik güç mücadelesini yeniden alevlendirdi. Bu yeni dönemde çok komplike ve aynı zamanda oldukça provokatif bir aşamadan geçiyoruz.***
Pentagon, 19 Ocak'ta yayımladığı Ulusal Savunma Stratejisi (Trump Doktrini) ile zaten 'terörle savaş' sayfasını resmen kapattı. Zira terörle savaşta belirlediği hiçbir hedefe ulaşamadı.
Yeni bir rakibin ortaya çıkmasını engellemek isterken Rusya, Çin, Türkiye ve İran'dan oluşan bir cepheye yol açtı. Hazar'dan Aden Körfezi'ne ulaşan alandaki enerji yataklarını kontrol planı ağır darbe aldı.
En önemlisi de Türkiye'yi dönüştürerek yeniden vesayet altına alma projesi çöktü.
O nedenle yeni belgede El Kaide
ve DEAŞ
gibi örgütlerle 'haydut devletler
' veya 'başarısız rejimler
' yerine Rusya ve Çin gibi revizyonist aktörler
açıkça 'düşman
' ilan edildi.
Görünen o ki yenilgiye doymayan Amerikan yönetimi
sıfır toplamlı yeni bir
savaşa hazırlanıyor.
Yoksa dış ticaret açığı
rekor düzeye ulaşmış ve dış borcu 20 trilyon doları aşmış
ABD'nin savunma bütçesini 60 milyar dolar
daha artırmasının yanında 1 trilyon dolarlık nükleer silahları modernize etme projesini onaylaması
hiç de hayra alamet değil.
Ancak ABD ne yaparsa yapsın yine hezimete uğrayacak. Çünkü II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kendisine jeopolitik anlamda denk birden fazla güçle
karşı karşıya. Üstelik üç ayrı cephede
ve alanda savaşmak zorunda. Çin'e karşı ekonomik
, Rusya'ya karşı askeri
ve Türkiye
liderliğindeki İslam dünyasına karşı ise jeo-kültürel bir mücadele
vermesi gerekiyor. Herkesin düşmanı haline gelen ABD işte bu yüzden SSCB'nin akıbetini
yaşayacaktır.***
Pentagon'un yeni stratejisinden dolayı büyük aktörler arasındaki rekabet
giderek kızışıyor. Özellikle Suriye
'de hâlâ uzlaşıya yanaşmayan ABD tam anlamıyla Yugoslavya politikası
izliyor, Irak ve Libya'dakine benzer tezgâhları
burada da hayata geçirmeye çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
, bu nedenle dün yine ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığının
altını çizmek zorunda kaldı. Gelişmeler bize ABD ile Türkiye/ Rusya/ İran üçlüsü arasında yeni bir ilişkiler dengesi kurulana kadar
Suriye'deki mücadelenin artarak devam edeceğini işaret ediyor.
Unutmayalım ki Amerikan yönetiminin asıl hedefi bizi Suriye'de Rusya ve İran ile karşı karşıya
getirmektir. Ne var ki bu senaryonun tutması çok zor. Zira Kremlin'den dün ABD'nin umutlarını yıkan
bir açıklama daha geldi.
Moskova, Pentagon'un bütün sabotajlarına rağmen
Türkiye, İran ve Rusya
üçlüsü arasındaki ilişkinin çok dinamik olduğunu
vurguladı.***
Geldiğimiz noktada, ABD'nin bugün Suriye'de yaptıkları ya da yapamadıkları Trans-Atlantik ilişkilerin gücünü
ve dolayısıyla dünya düzeninin gelecekteki yapısını
da derinden etkileyecektir.
Çünkü uluslararası ilişkilerde
büyük güçlerin mücadelesi bir istisna olmaktan çok genel bir kuraldır. İstisna olan
, ABD'nin Soğuk Savaş
'tan sonra yaptığı gibi bir süper gücün dünyayı tek başına domine etmeye çalışmasıdır.
Bu bağlamda şu sıralar Suriye özelinde dünya sistemi aslında kaostan normale dönüş sürecini
yaşıyor.
Ve kuşkusuz bu sürecin en büyük kaybedeni yine ABD olacaktır
.