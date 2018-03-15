ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı aşağılayarak kovması ve yerine CIA direktörü eski asker Mike Pompeo'yu getirmesi, Beyaz Saray'ın Türkiye hariç Rusya, Çin, Avrupa ve küresel kapitalizmden oluşan cephelerdeki savaşın dozunu daha da yükselteceğini gösteriyor.

Zira İran ile mücadele, Çin ve AB ile ticaret savaşları ve Rusya ile ilişkilerde farklı düşünen Tillerson'ın yerine Pompeo'yu getiren Trump'ın masasında özellikle FETÖ ve YPG/PKK konusunda Türkiye'ye dair dört seçenek öne çıkıyor.

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