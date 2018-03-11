ABD'nin kurduğu küresel sistem ile mücadelesi şimdi de müttefikleriyle savaşına dönüştü.

Askeri, siyasi ve ekonomik açıdan Rusya, Türkiye ve Çin'e diş geçiremeyen Amerikan yönetimi öfkesini Atlantik'in öte yakasındaki ev halkından çıkarıyor.

Bu üç rakibe karşı müttefiklerinden istediği randımanı alamayan ABD, AB'ye karşı yeni terbiye biçimi olarak terör kozu ve NATO'yu dağıtma tehdidinden sonra bu kez ticaret sopasını devreye soktu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın demir çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ithalat vergisi getirmesinin nihai hedefinin, 1957'de çelik ve kömür birliği olarak kurulan bugünkü AB'yi Çin'e karşı ticaret savaşında yanına çekmek olduğu çok açık.

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