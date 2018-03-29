Afrin hezimetinden sonra travma yaşayan Amerikan yönetimi, Suriye'de yeni bir 'PKK/YPG oyununu' daha devreye sokuyor.***
Türkiye'nin destansı Afrin Harekâtı'yla bütün ezberleri bozulan ABD, 'Yeni YPG' adlı oluşum ile girdiği darboğazdan çıkmayı umuyor.
Terör örgütü PKK'yı daha önce PYD ve YPG diye pazarlayıp meşrulaştırmaya çalışan ABD, YPG'yi ise önce SDG (Suriye Demokratik Güçleri) şimdi de SGP (Suriye'nin Geleceği Partisi) adıyla yeniden formatladı.
ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin girişimiyle bu amaçla Suriye'nin kuzeyindeki YPG işgalinde bulunan alanlarda Suriye'nin Geleceği Partisi (SGP) adlı sözde oluşumun kurdelesi bile kesildi.
Arap kesimlerin de içinde gösterildiği 'Yeni YPG' için Haseke kentinde önceki gün kongre düzenlendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, YPG'nin devamı niteliğindeki parti ile ilgili olarak "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de Esad'ın gidişini ve rejim değişikliğini öngören 2254 sayılı kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz" açıklamasında bulundu.
Unutmayalım ki, Afrin'de ağır darbe alan ABD hem İran ve Rusya'ya karşı mevzi kazanma
hem de Suriye'deki YPG varlığını garanti altına alma
adına bir yandan rejimle müzakere masasına oturma sinyalleri
verirken bir yandan da Türkiye'yi yeni elma şekerleriyle oylamaya ve kendi ekseninde tutmaya gayret
ediyor.
Nitekim Savunma Bakanı James Mattis, Menbiç'te Türkiye ile bir çözüme ulaşacaklarını tekrarlarken yeni Dışişleri Bakanı John Bolton'a yakınlığı ile bilinen neo-conların sesi
konumundaki Washington Times gazetesi
ise uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye'ye mavi boncuk dağıttı
.
"ABD-Türkiye İlişkilerindeki Kriz" adlı analizde, ülkemizin müstesna stratejik konumuna övgüler düzülerek Beyaz Saray'ın Ankara ile ittifakını mutlaka onarması ve güçlendirmesi
gerektiğine vurgu yapıldı.
Trump'a açık çağrı niteliğindeki analizin son cümleleri ise şu uyarıyla bitiyor: "ABD, Rusya ve İran'a karşı başarılı olmak için Türkiye'ye muhtaç. Türkiye mutlaka NATO içinde tutulmalı. Bunu başaramamanın hesap edilemez sonuçları olur
."***
ABD ile girdiğimiz yeni 'bekle-gör süreci'
kapsamında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın da 8-9 Mart'ta ABD'de yapılan çalışma grubu toplantılarının
sonuçlarını değerlendirmek üzere
yarın Washington'a gidiyor.
Bilindiği üzere eski dışişleri bakanı Tillerson'ın şubattaki Ankara ziyaretinde
iki ülke arasında FETÖ ve Suriye ile bağlantılı olarak PKK/YPG ile mücadele konularında 'ortak mekanizmalar'
kurulmasına karar verilmişti.
Ancak Türkiye ve ABD arasında kısa vadede çözülmesi zor görünen bu ihtilaflı konular, iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki dönemlerde de sürekli dalgalanmalara gebe olacağının
işaretleriyle dolu.
Bu anlamda, ABD'nin PKK/YPG oyunlarına ve söylem hokkabazlıklarına karşı artık ülke olarak şerbetliyiz.
Türkiye'yi ikna etmek isteyen ABD, retoriğini değil önce Suriye'deki stratejilerinin mahiyetini değiştirmelidir
.
Ötesi kıyl-ü kâldır.