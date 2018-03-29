Afrin hezimetinden sonra travma yaşayan Amerikan yönetimi, Suriye'de yeni bir 'PKK/YPG oyununu' daha devreye sokuyor.

Türkiye'nin destansı Afrin Harekâtı'yla bütün ezberleri bozulan ABD, 'Yeni YPG' adlı oluşum ile girdiği darboğazdan çıkmayı umuyor.

Terör örgütü PKK'yı daha önce PYD ve YPG diye pazarlayıp meşrulaştırmaya çalışan ABD, YPG'yi ise önce SDG (Suriye Demokratik Güçleri) şimdi de SGP (Suriye'nin Geleceği Partisi) adıyla yeniden formatladı.

ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin girişimiyle bu amaçla Suriye'nin kuzeyindeki YPG işgalinde bulunan alanlarda Suriye'nin Geleceği Partisi (SGP) adlı sözde oluşumun kurdelesi bile kesildi.

Arap kesimlerin de içinde gösterildiği 'Yeni YPG' için Haseke kentinde önceki gün kongre düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, YPG'nin devamı niteliğindeki parti ile ilgili olarak "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de Esad'ın gidişini ve rejim değişikliğini öngören 2254 sayılı kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz" açıklamasında bulundu.

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Unutmayalım ki, Afrin'de ağır darbe alan ABD hemhem de Suriye'dekiadına bir yandanverirken bir yandan daediyor.Nitekim Savunma Bakanı James Mattis, Menbiç'te Türkiye ile bir çözüme ulaşacaklarını tekrarlarkenkonumundakiise uzun bir aradan sonra ilk kez"ABD-Türkiye İlişkilerindeki Kriz" adlı analizde, ülkemizin müstesna stratejik konumuna övgüler düzülerekgerektiğine vurgu yapıldı.Trump'a açık çağrı niteliğindeki analizin son cümleleri ise şu uyarıyla bitiyor: "."ABD ile girdiğimiz yenikapsamındasonuçlarını değerlendirmek üzereyarın Washington'a gidiyor.Bilindiği üzere eski dışişleri bakanı Tillerson'ıniki ülke arasındakurulmasına karar verilmişti.Ancak Türkiye ve ABD arasında kısa vadede çözülmesi zor görünen bu ihtilaflı konular, iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki dönemlerde de sürekliişaretleriyle dolu.Bu anlamda, ABD'nin PKK/YPG oyunlarına ve söylem hokkabazlıklarına karşı artık ülke olarak şerbetliyiz.Türkiye'yi ikna etmek isteyenÖtesi kıyl-ü kâldır.