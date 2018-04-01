ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakında çıkacağız" açıklaması aslında hem malumun ilamı hem de dünyanın hassas bir süreçten geçtiği dönemde devreye sokulan ikiyüzlü bir politikanın yeni aşamasıdır.

Nitekim ABD'nin 'iyi polisi' Trump'ın bu itirafından bir gün sonra da PKK/YPG kontrolündeki bölgelere ayrılan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğu bildirildi.

ABD'nin 'kötü polisleri' Pentagon ve Dışişleri ise "Suriye'den çekilmek gibi bir planımız yok" diyor.

Pentagon üstelik Trump'ı yalanlarcasına Menbiç'e özel birlik takviyesine ve El Tanf ile Deyre-z Zor'da yeni askeri üsler kurmaya devam ediyor. Bir yanda 'savaş karşıtı' imajıyla Trump arz-ı endam ediyor.

Öte yanda ise 'jeo-politikaya dönüşü' simgeleyen çatışma yanlısı şahin bir ABD kabinesi var karşımızda.

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