Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması ve bağımsız bir politika izleme kararlılığı her bakımdan Atlantik için kıyamet çanlarının çalması anlamına geliyor.

Dünyanın en hegemonik coğrafyalarında yer alan bu iki bölgesel devin neredeyse üç buçuk asra yaklaşan rekabeti geride bırakarak ittifak kurması doğal olarak Atlantik'in uykularını kaçırıyor.

Sık sık vurgulandığı üzere Türkiye ve Rusya, şimdiye kadar daha çok İngiltere, Almanya ve ABD gibi güçler adına birbiriyle savaştı.

Fakat bu emperyalist tezgâh bozuluyor.

2011'den bu yana ABD kumpaslı birçok krizden başarıyla çıkan iki ülke, artık yılların müttefiki gibi hareket ediyor.

Dolayısıyla Atlantik ağzıyla konuşan kalemlerin "Rusya, kısa sürede Türkiye'yi yalnız bırakacak" teraneleri de boşa çıktı.

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