Ortadoğu'da sayılı günleri kalan ABD, İngiltere ve Fransa'yı da yanına alarak dün Suriye'nin Duma, Hama, Humus ve Süveyda bölgelerindeki hedeflere bir saatte 105 füze ile saldırdı.

Kremlin, 71 füzenin Rus yapımı Pantsir S-1 adlı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Pentagon ise "Tüm hedefler vuruldu" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da harekâttan sonra, tıpkı George W. Bush'un Irak'ta 1 Mayıs 2003'te yaptığı gibi 'görev tamam' diyerek zafer ilan etti.

Görüldüğü gibi her iki taraf da 'Biz kazandık!' havasında.

***

***

***

***