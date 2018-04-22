Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran'da yapılması kararı, Batı'da ve onun taşeronu odaklarda kelimenin tam anlamıyla soğuk duş etkisine yol açtı. 2019'a yönelik sabotaj ve provokasyonları ağır darbe alan şer ekseni, sersemlikleri geçince yavaş yavaş tepkilerini de göstermeye başladı.

İlk çıkış yine haddini aşan ABD'den geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye'deki erken seçimlerin adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından endişeliyiz" açıklamasında bulundu. Ülkemizdeki her iyi gelişmeden dolayı krize girmeleri bizi şaşırtmıyor doğrusu. Üstelik vesayet dönemlerini çağrıştıran bu küstah ifadelerin devri de çoktan geçti.

Zira ABD'nin Türkiye nezdindeki statüsünün artık 'Yalova kaymakamı' düzeyinde olduğunu dünyada bilmeyen yok.

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Erken seçim kararıylaise ilk panik işaretlerigeldi.Türk siyasilerin kampanya için ülkelerine gelmelerini istemeyenler kervanına dünda katıldı.Devletlerinin ideolojik aygıtı gibi çalışan Batılı medya organları ise erken seçim kararının ilan edilmesinden sonraüç gündürteranesini dillendirmeye başladı.Asıl korkuları ise vesayet dönemininkapanacak olmasıdır. Çünkü onlar da iyibiliyor ki,Travmalarının gerçek nedeni bu!Oysa ülkemize dair endişesini dile getirenABD'deara seçimler var. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalye ile Senato'daki 100 koltuktan 35'i için sandık başına gidilecek.ABD Başkanıilearasındaki kıyasıya rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.Analizlerde,kanısı hakim.karşısında zorlanan AmerikanyönetimiEkonomik piramidin en altındaki unutulanların seçtiği Trump'aadım attırmıyor.Akademiden iş dünyasına medyadan eğlence sektörüne kadar hemen her alanda kutuplaşma had safhada.Kültürel, siyasi ve ekonomikgelecekkaygısı giderek derinleşiyor.Batılı halkların, vahşi ve yırtıcı kapitalistlerden kendilerini korumak içinColumbia Profesörübu kaotik tabloyu,diye özetliyor.ise bu ay yayımladığıadlı kitabında Atlantik dünyasının mevcut siyasi, ekonomik ve kültürel krizini,şeklinde tanımlıyor.Sözün özü; ABD ve Avrupalı siyasilerle onlarındiye dövüneceğine öncekurtarmaya baksınlar!