ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Kasım'daki ara seçimlere yönelik bir iç siyaset hamlesi olarak görünen İran ile nükleer anlaşmayı iptal etme kararı, her şeyden önce küresel ayrışma ve büyük güçler arası rekabette yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Rusya, Çin ve Türkiye'den oluşan bloğa karşı hemen her cephede kaybeden Amerikan yönetimi, bu yenilginin faturasını İran'ı bahane ederek İngiltere, Almanya ve Fransa eksenli Avrupalı müttefiklerine kesiyor.

Nitekim Amerikan ve Avrupa medyası, "Trump müttefiklerini kenara itti" diyerek dillerinin altındaki baklayı sonunda çıkardı.

Atlantik'in ilk kez bu kadar net şekilde bölünmesi ve Avrupalı ülkelerin Rusya ile Çin'e yakın bir pozisyon alması küresel siyasette yeni denge ve ittifakların da habercisidir.

Zira İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan 'E3' diye nitelenen üçlü pakt ortak bir açıklama yaparak İran ile varılan anlaşmaya sadık kalacaklarını vurgularken AB üyesi 28 ülke de ABD'nin ambargolarını askıya alarak tanımayacaklarını duyurdu.

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Bundan sonraAvrupa ile ABD arasında. İlki, ambargoların Avrupalışirketleri de kapsaması ve bu şirketlere deceza kesilmesi riskidir.Bu olasılıktetikleyecektir.İkincisi de 1990'lardaolduğu gibiAvrupalı şirketlerin cezalardan muaf tutulmasıdır. Bu da ABD'yi tatmin etmeyecektir. Geriye ticaret savaşları kalıyor. Zaten, "AB şirketlerinin çıkarlarını korumak için her şeyi yapacağız" diyerekilan etti.Çünkü İran ile AB arasındaki ticaret hacminde son iki yılda yüzde 200 artış sağlandı. Örneğin Almanya ve Fransa'nınile Fransa ve Çin'in dünyanın en büyük doğalgaz alanı olansırf ABD istedi diye vazgeçmesi pek akıl kârı gibi görünmüyor.Üstelik Rusya ve Türkiye'nin de İran ile milyar dolarlık anlaşmaları bulunuyor.Bu anlamda nükleer anlaşmadan vazgeçenEğer çekemezse de yanında yer almayan müttefiklerinin milyar dolarlık anlaşmalarını baltalamaktır.Fakat ABD'nin unuttuğu bir şey var.adlı kitabında dadile getirdiği gibi ABD etrafındaki değişendünyanın dinamiklerini kavramaktanhâlâ çok uzak.ABD'nin sarsılan askeri,siyasi ve ekonomik pozisyonunu yenidenelde etmesi artık muhal.İran krizi ile İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşanABD bundan sonra dünyada tek başına.Bu nedenle Atlantik'te kopan İran kasırgası ilk olarak küresel meşruiyet, güven ve gücü tartışmalı hale gelenvuracaktır.'Terör ile savaş'ta olduğu gibida kaybeden yine ABD olacaktır.