Eski zamanlarda geçerli olan ve siyasi bir ihtilafın tek bir savaşla çözüldüğü 'düello sistemi' geride kaldı. Bu nedenle günümüz uluslararası ilişkilerinde hiçbir faktör bir ülkenin stratejik kültürü üzerinde başka ülkeler karşısındaki gücü ve bu gücün nasıl algılandığı kadar etkili olamıyor.

Dolayısıyla sistemin iplerini elinde tutan ABD'deki çözülmeden etkilenen küresel atmosfer giderek 1918 ila 1941 dilimindeki yılları çağrıştırıyor.

I. ve II. Dünya Savaşı arasındaki bu kesitte egemen güçlerle yükselen aktörler arasındaki jeo-politik çekişme ikinci kez büyük bir trajediye yol açmıştı.

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Bugünlerde de benzer bir süreçten geçiyoruz.askeri ve siyasi gerileyişide dikkat çekiyor.Bunun sonucu olarak ülkeler arasındakidönüşüyor ve her ne kadar üstün konumunu muhafaza ediyor gibi görünse de ABD'nin liderlik sınırları daralıyor.Çünkü Çin'in diğer rakiplerden farklı bir karakterde olması,ABD'nin kimyasını alt üst ediyor. Özellikle, deyim yerindeyse bütün ezberleri bozmuş durumda.Buna ek olarak Çin,içinde daha fazla nüfuz sahibi olmak isteyendiğer aktörlerden sadece mücadeletarzıyla değil sunduğu çözümler bakımındanda ayrılıyor. Önü kesilinceÇin,örneğin Kasım 2014'te'na alternatif olarak gösterilenkurdu.2018'de üye sayısı 84'e ulaşan AIIB, bugünen önemli kurum konumunda.Benzer şekildeAstana süreciyle ABD'yi Suriye'de'by-pass' ederek kendi siyasi çözümlerinidevreye soktuğunu da unutmamak lazım.Sadece ekonomide değil askeriyede de ABD'nin dengesini sarsan bir Çin var karşımızda. Özellikleson üç yıldıradetakâbusu haline gelmiş durumda. 1990'larakadar birPekin, bugün devasa deniz gücüyledönüştürmeye çalışıyor.kaybetmeriski bu nedenle ABD'nin uykularını kaçırıyor.Bu panikten dolayı ABD,Çin veRusya'yı hedef alanyeniden hayata geçirdi.NitekimAmiral Philip S. Davidson ikihafta önceçağrısında bulunurken önceki gün deBuyüzden 2011'de feshedilen Kuzey AtlasOkyanusu'ndakidedi.Fakat Atlantik ve Pasifik'tekiABD'nin olası bir küreselkapışmada aynı anda birçok Asya gücünekarşı zafere ulaşması çok zor.Washington'unya alışmasından başka şansı yok. Zira dünya artık ABD'nin öteden beri at koşturduğu dünya değil.