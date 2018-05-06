Eski zamanlarda geçerli olan ve siyasi bir ihtilafın tek bir savaşla çözüldüğü 'düello sistemi' geride kaldı. Bu nedenle günümüz uluslararası ilişkilerinde hiçbir faktör bir ülkenin stratejik kültürü üzerinde başka ülkeler karşısındaki gücü ve bu gücün nasıl algılandığı kadar etkili olamıyor.***
Dolayısıyla sistemin iplerini elinde tutan ABD'deki çözülmeden etkilenen küresel atmosfer giderek 1918 ila 1941 dilimindeki yılları çağrıştırıyor.
I. ve II. Dünya Savaşı arasındaki bu kesitte egemen güçlerle yükselen aktörler arasındaki jeo-politik çekişme ikinci kez büyük bir trajediye yol açmıştı.
Bugünlerde de benzer bir süreçten geçiyoruz. Küresel ekonomik rantı son 15 yılda yüzde 30 oranında azalan ABD'nin
askeri ve siyasi gerileyişi
de dikkat çekiyor.
Bunun sonucu olarak ülkeler arasındaki nispi güç dengesi
dönüşüyor ve her ne kadar üstün konumunu muhafaza ediyor gibi görünse de ABD'nin liderlik sınırları daralıyor.
Çünkü Çin'in diğer rakiplerden farklı bir karakterde olması, Rusya ile mücadeleye alışan
ABD'nin kimyasını alt üst ediyor. Özellikle Çin'in ucuz işgücü, ucuz ihracat ve güçlü büyüme ile simgelenen ekonomik mücadele modeli
, deyim yerindeyse bütün ezberleri bozmuş durumda.***
Buna ek olarak Çin, global statüko
içinde daha fazla nüfuz sahibi olmak isteyen
diğer aktörlerden sadece mücadele
tarzıyla değil sunduğu çözümler bakımından
da ayrılıyor. Önü kesilince kendi sistem ve kurumlarını devreye sokan
Çin,
örneğin Kasım 2014'te IMF ve Dünya Bankası
'na alternatif olarak gösterilen Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı (AIIB)
kurdu.
2018'de üye sayısı 84'e ulaşan AIIB, bugün küresel güç dağılımındaki çok kutupluluğu sembolize eden
en önemli kurum konumunda.
Benzer şekilde Rusya, Türkiye ve İran'ın
Astana süreciyle ABD'yi Suriye'de
'by-pass' ederek kendi siyasi çözümlerini
devreye soktuğunu da unutmamak lazım.***
Sadece ekonomide değil askeriyede de ABD'nin dengesini sarsan bir Çin var karşımızda. Özellikle Pasifik'te 320 gemiyi bulan Çin donanması
son üç yıldır Amerikan deniz istihbaratının
adeta
kâbusu haline gelmiş durumda. 1990'lara
kadar bir kıyı gücü olmaya mahkûm edilen
Pekin, bugün devasa deniz gücüyle Pasifik ve Hint Okyanusu'nu birer 'Çin gölü'ne
dönüştürmeye çalışıyor. Küresel hegemonyanın anahtarı konumundaki Pasifik'i
kaybetme
riski bu nedenle ABD'nin uykularını kaçırıyor.
Bu panikten dolayı ABD, 2017'deki Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde
Çin ve
Rusya'yı hedef alan büyük güçlerarası rekabet doktrinini
yeniden hayata geçirdi.
Nitekim Pasifik Donanması Komutanı
Amiral Philip S. Davidson iki
hafta önce "Çin'i ancak savaş durdurur"
çağrısında bulunurken önceki gün de ABD Donanması Komutanı Amiral John Richardson
, "Büyük güçlerin rekabeti çağına dönüyoruz.
Bu
yüzden 2011'de feshedilen Kuzey Atlas
Okyanusu'ndaki 2. Filo'yu bugün yeniden kuruyoruz"
dedi.
Fakat Atlantik ve Pasifik'teki ittifak sistemi sarsılan ve emperyal kurumları kan kaybeden
ABD'nin olası bir küresel
kapışmada aynı anda birçok Asya gücüne
karşı zafere ulaşması çok zor.
Washington'un 'ABD sonrası yenidünya'
ya alışmasından başka şansı yok. Zira dünya artık ABD'nin öteden beri at koşturduğu dünya değil.