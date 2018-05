Devranın dönmesine az kaldı... Bu yüzden olsa gerek emperyal karargâhlardaki 24 Haziran korkusu had safhaya ulaşmış durumda.

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev'in de veciz şekilde vurguladığı gibi, ABD ve müttefikleri dünyadaki yeni güç merkezlerine karşı askeri, siyasi, iktisadi ve enformatik her tür kaosu devreye sokmaktan çekinmiyor.

Ancak şu ana kadar Türkiye'ye yönelik başvurdukları her tür kirli provokasyon akamete uğratıldı.

Kurdukları her tuzak aşıldı.

Kala kala ellerinde bir tek 'döviz kuru oyunu' kaldı.

Bu çirkin manipülasyon da tutmayacak. Çünkü ülkemiz, 2013'te başlayıp 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde zirveye ulaşan iç ve dış saldırıları nasıl püskürttüyse kredi derecelendirme çetelerinin son sabotajlarını da çökertecektir.

Milletimiz finansal provokasyonlarla iradesini vesayet altına almaya çalışan odakların kirli tezgâhlarını hıfzetmiş durumda.

Daha önce de söylediğimiz gibikartel medyası ileyürüttüğü algı operasyonlarına karşıoldukça şerbetliyiz.Küresel merkezlerin çarpıtma, dezenformasyon ve kara propagandasına karşı, sergilediği destansı direniş sayesindedemokrasi havarisi kesilen Batı'nınBu bağlamda,gibiyoluyladevreye sokulan son 'ana hedefi de bir ay sonrakiseçimlerdir ve seçimlere müdahale planıdır.Yani "" veya "" projesidir.Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet nezdindeki yüksek desteğidaha öncekiler gibi yine ters yüz edecektir.Devasa ekonomik ve askeri gücüne rağmenne, şimdiye kadar Türkiye'ye boyun eğdiremedi.Sanırım bu çevrelerin mahiyetini anladıkları halde bir türlü hazmedemediği hakikat,Fakat ne kadar başarılı olsanız da, AK Parti'yi ve onun arkasındaki toplumsal taleplerin haklılığınıkabul ettiremezsiniz!İşte bu inkârları onların en zayıf yanıdır. Sırf bu yüzdenson çirkin tezgâhı da yine başlarınaçökecek. Bundan sonra ne yapsalarda ne Türkiye'nin yeni gerçeğini ne deZira 24 Haziran'da Türk halkı, kaba bir siyasi kadastro faaliyetinden farksız bu döviz kuru oyunlarına gerekenBekleyip göreceğiz...