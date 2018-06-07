24 Haziran seçimleri öncesine denk gelen kritik bir kesitte ABD'nin Suriye'de geri adım atarak Fırat'ın batısındaki Menbiç kentini terörist YPG unsurlarından arındırmayı kabul etmesi, Türkiye'nin bölgedeki proaktif gücünün de göstergesidir.

İlginç olan detay ise 4 Haziran'da üzerinde uzlaşılan yol haritasına göre YPG'li militanların Menbiç'ten 30 gün sonraki ilk çıkışlarının ABD devletinin kuruluş günü olan 4 Temmuz'a rastlamasıdır.

Bu ironik sembolizmden daha önemli olan unsur elbette Menbiç'e dair yol haritasının sadece bu kentle sınırlı kalmayacak olmasıdır.

Çünkü Fırat'ın doğusundan Irak'a uzanan alan ile Sincar ve Kandil'in PKK'lı teröristlerden tamamen temizleneceği yeni bir süreç devreye giriyor.

Haliyle ABD'nin 'Kürtlere destek' tezgâhı adı altında terörist gruplarla Suriye'de giriştiği ittifak dönemi artık resmen sona erecek.

YPG'nin Menbiç'ten adeta kovularak çıkarılması bu aşamanın işaret fişeğidir.

Her ne kadar 'ABD ve Türk askeri kentte güvenliği birlikte sağlayacak' denilse de ViewsAround koordinatörü Manish Rai, Türkiye'nin Afrin'de yaptığı gibi yerel halkı devreye sokarak kentin yönetimini 'de facto/fiili' olarak ele geçirip ABD'yi 'bay pas' edeceğinden kuşku duymuyor.

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Dolayısıyla Suriye'de federasyon ihtimali de ortadan kalkmış olacak.FPRI'nın 2013 raporunda da dile getirildiği üzereoluşturmaktı.Fakat Türkiye'nin kararlı duruşu bu projeyi engelledi.ŞimdiSuriye'nin kuzeyiile Rakka ve Deyre'z Zor gibi SünniArap bölgelerindeki etnik unsurları kapsayanopsiyonu üzerindeduruluyor.Ayrıca ABD'nin devre dışı bırakacağıgündemde.Bu bağlamda Menbiç'teki anlaşmaya en çok sevinen tarafın ABD olduğunu görüyoruz.Anlaşmadan sonra konuşan, Türkiye'nin öneminianlamak içinaltını çizerek, nihai hedeflerinide "" diye özetledi.Aksi halde Türkiye ile ilişkilerde yaşanabilecekAmerikan ulusal güvenliğineuyarısında bulunmazdı.Mitchell'in açıklamalarından anlıyoruz ki ABD'nin Suriye ve Irak'ta PKK/ YPG'den bu kadar kolay vazgeçişinin bir nedeni de İran faktörü.Nitekim uzun vadede bölgedeitiraf edenAmerikan yönetimi, yeni dönemdeAnkara'yıTahran'a karşı sahaya sürmenin hesaplarınıyapıyor.Ne var ki Türkiye artıko eski Türkiye değil.2013'ten beri bütün emperyal tezgâhları bozan Türkiye, Menbiç'te istediğini elde eden ülke olarak bölgesindebundan sonra daha da artıracaktır.