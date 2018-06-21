Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde artık son viraja girdik. Aslında sonuçları gören Atlantik dünyası daha bir ay önceden yelkenleri indirmeye başladı.***
Ne var ki Batılı hükümetlerin aksine 'okyanus medyası'nın gelgitleri hâlâ son bulmuş değil. Özellikle küresel Sorosçular, Orwell'in "Öylesine saçma fikirler vardır ki onlara sadece entelektüeller inanabilir" vecizesini doğrularcasına yayınlar yapmaya devam ediyor. Ancak bu halk, Batılı akla esir düşenlere bir daha bu ülkeyi teslim etmemekte kararlı.
Zira kültürel, siyasi ve ekonomik terörizmin finansörü olan sömürgeci siyasetin tahrip gücü yüksek bir bombadan farksız düşünce düzenekleri, 15 Temmuz ile birlikte tamamen deşifre oldu. Sayın Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye yönelik devreye soktukları her tür toplumsal mühendislik fantezisi yine kâbusa dönüşecek.
Çünkü Batılı aklın "Eğer 24 Haziran
'da Erdoğan kazanırsa diktatörlük ama muhalifler ipi göğüslerse demokrasi galip gelecek" tarzındaki spekülatif küstahlığı
da sonuç vermeyecek. Boşuna "Şeytan ırkının ıslahının imkânı yoktur
" dememişler.
Dolayısıyla bu millet çöküşe, barbarlığa, yıkıma, hastalıklı bir geçmişe ve kaotik senaryolara değil toplumsal adalete, özgürlük, refah ve ilerlemeye
oy verecektir. Makyavel'in
"Amaca giden her yol mubahtır" aperçüsüne
göre hokkabazlık, yalan ve iftirada sınır tanımayanlar, 25 Haziran sabahı yine hüsrana uğrayacak.***
Bakmayın siz üst perdeden
atıp tutmalarına.
Gerçekte dürüst bir insan olmak yerine sefil birer soytarıya
dönüşenlerin kaderini yaşıyorlar. Zaten onların bir hikâyesi de yok.
Eskiler, insanların sadece bir hikâyeye ve fikre inanarak hakikatin halkasına
dâhil olduğunu söyler. Bu anlamda tarihin hiçbir evresinde spekülatif aklın, ahlak ve erdeme diz çöktürdüğü görülmemiştir.
Bir kesinlik ve prensipler manzumesi olarak ahlak, en net siyasi duruştur
.
Bu nedenle her ahlaki tavır, çelişkileri ortadan kaldırarak
seçimlerimizin rengini
önceden belli eder. Zira ahlaki ilkelerden
yoksun şekilde hareket etmek kaygan ayakkabılarla buzda yürümeye
benzer.
İlerlemeye çalıştıkça dengemiz bozulur ve düşeriz.***
Kim ne derse desin, Türk halkı bir daha vesayet odaklarının pençesine düşmek
istemiyor.
Halkımız, Sayın Erdoğan liderliğindeki AK Parti
'ye sahip çıkarak Batı dünyasının iki yüz yıllık 'oryantalist masallarını'
darmadağın etti.
Bu kültürel ve tarihi hamlesiyle Türkiye, küresel bir değere
dönüştü.
24 Haziran'da halkımız bu kazanımlara ve değerlere yine sahip çıkacaktır.
Haliyle Türkiye'deki değişen dinamikleri okuyamayan
'okyanus medyası'ndaki
sazanların trajedisi daha da derinleşecektir.