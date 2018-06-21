Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde artık son viraja girdik. Aslında sonuçları gören Atlantik dünyası daha bir ay önceden yelkenleri indirmeye başladı.

Ne var ki Batılı hükümetlerin aksine 'okyanus medyası'nın gelgitleri hâlâ son bulmuş değil. Özellikle küresel Sorosçular, Orwell'in "Öylesine saçma fikirler vardır ki onlara sadece entelektüeller inanabilir" vecizesini doğrularcasına yayınlar yapmaya devam ediyor. Ancak bu halk, Batılı akla esir düşenlere bir daha bu ülkeyi teslim etmemekte kararlı.

Zira kültürel, siyasi ve ekonomik terörizmin finansörü olan sömürgeci siyasetin tahrip gücü yüksek bir bombadan farksız düşünce düzenekleri, 15 Temmuz ile birlikte tamamen deşifre oldu. Sayın Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye yönelik devreye soktukları her tür toplumsal mühendislik fantezisi yine kâbusa dönüşecek.

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