Post-Atlantik Avrupası senaryolarının yüksek sesle konuşulduğu bir dönemdeyiz.

Kılıçlarını çeken ABD ve Avrupa arasındaki amansız mücadele önümüzdeki süreçte daha da sertleşecek.

Atlantik dünyasının temelleri çatırdarken küllerinden doğan Yeni Türkiye ise dün TBMM'nin 27. dönem açılışıyla resmi olarak Başkanlık sistemine geçişin ilk aşamasını gerçekleştirdi. Yarın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk Başkanı olarak görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine 22 devlet başkanı ve 17 başbakan olmak üzere 60'a yakın ülkeden temsilcinin katılacak olması, bir bakıma yeni küresel sistemin kurucu unsurlarından olan Türkiye'nin gücünün de bir göstergesidir.

Bu anlamdakestirmekzor değil. Öncelikle yenidönemdeilişkiler.stratejik diplomasi derinleşirkentaşınması kaçınılmaz görünüyor.Yeni dönemde,devreyegirecek;başta olmaküzerekalmayacak.gibi Yeni Türkiye'ninbölgelerdeise etkinliğimizulaşacak. Her açıdanyakın çevresinin ilham kaynağınadönüşen Yeni Türkiye,bu özelliğiyleKuşku yok kimilli iradenin tek merkezdekoordine edildiği başkanlıksistemidir. Bunun yanı sıraülkemizin hareket kabiliyetiniartırande unutmamak gerekir. Özellikle başınıçektiğiAvrupa bloğuyla ABDarasındaki tansiyon her geçenartıyor. AB ve NATO'ya savaşaçanyönelik saldırılardasınır tanımayanadeta çıldırmış durumda. Örneğin Atlantik'in her iki kıyısındaki medya, özellikle Trump 'ın Rusya lideri Putin ileyapacağı görüşmeye adeta ateş püskürüyor.WP gazetesi,diye yazarken NYT gazetesisüslenmiş bir video ile aktararak,diye niteledi zirveyi. İngiliz, Alman ve Fransız medyasında ise "sendromu hâkim.Putin ise perşembe günü "Yıllar önce 2007 Münih Güvenlik Konferansı'ndaŞimdi bunun faturasını ödüyorlar.diyerek AB'nin çaresizliğini özetledi.Acı tabloyuda ikihafta öncesözleriyle dile getirmişti. Zira Avrupalı siyasiler Trump'ı artıkgördüklerini gizlemiyor.diyenler bile var.Ancak liberal dünya düzeninisöyleyen ABD'nin Avrupa'ya gram aldırdığı yok. ABD yeni küresel sistemdeki pozisyonunu korumak i çin gibi Avrupa dışındaki ülkelerle kalıcı ittifak arayışı içinde.ABD'nin bu ülkelerle kuracağıveya kuramadığı ilişkilerin seyriyön verecek.İşteböylesine kritik bir süreçteTürkiye'ye, milletimiz içintarihi bir imtiyazdır.