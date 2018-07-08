Post-Atlantik Avrupası senaryolarının yüksek sesle konuşulduğu bir dönemdeyiz.

Kılıçlarını çeken ABD ve Avrupa arasındaki amansız mücadele önümüzdeki süreçte daha da sertleşecek.

Atlantik dünyasının temelleri çatırdarken küllerinden doğan Yeni Türkiye ise dün TBMM'nin 27. dönem açılışıyla resmi olarak Başkanlık sistemine geçişin ilk aşamasını gerçekleştirdi. Yarın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk Başkanı olarak görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine 22 devlet başkanı ve 17 başbakan olmak üzere 60'a yakın ülkeden temsilcinin katılacak olması, bir bakıma yeni küresel sistemin kurucu unsurlarından olan Türkiye'nin gücünün de bir göstergesidir.

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