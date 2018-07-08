Post-Atlantik Avrupası senaryolarının yüksek sesle konuşulduğu bir dönemdeyiz.***
Kılıçlarını çeken ABD ve Avrupa arasındaki amansız mücadele önümüzdeki süreçte daha da sertleşecek.
Atlantik dünyasının temelleri çatırdarken küllerinden doğan Yeni Türkiye ise dün TBMM'nin 27. dönem açılışıyla resmi olarak Başkanlık sistemine geçişin ilk aşamasını gerçekleştirdi. Yarın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk Başkanı olarak görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine 22 devlet başkanı ve 17 başbakan olmak üzere 60'a yakın ülkeden temsilcinin katılacak olması, bir bakıma yeni küresel sistemin kurucu unsurlarından olan Türkiye'nin gücünün de bir göstergesidir.
Bu anlamda Yeni Türkiye'nin nasıl bir dış politika izleyeceğini
kestirmek
zor değil. Öncelikle yeni
dönemde ABD ve AB ile daha 'eşit ve hakkaniyetli' bir düzeye ulaşacak
ilişkiler. Rusya ile
stratejik diplomasi derinleşirken Çin ile işbirliğinin daha üst bir aşamaya
taşınması kaçınılmaz görünüyor.
Yeni dönemde, Orta Asya ile yeni bir atılım
devreye
girecek; Afrika
başta olmak
üzere Güney Asya ile Latin Amerika'da ayak basılmadık yer
kalmayacak. Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Kuzey Afrika
gibi Yeni Türkiye'nin hinterlandı konumundaki
bölgelerde
ise etkinliğimiz çığır açıcı bir düzeye
ulaşacak. Her açıdan
yakın çevresinin ilham kaynağına
dönüşen Yeni Türkiye,
bu özelliğiyle küresel dengelerdeki ağırlığını daha da artıracaktır.***
Kuşku yok ki Türkiye'nin elini güçlendiren en büyük faktör
milli iradenin tek merkezde
koordine edildiği başkanlık
sistemidir. Bunun yanı sıra
ülkemizin hareket kabiliyetini
artıran küresel sistemdeki rekabeti
de unutmamak gerekir. Özellikle başını Almanya, Fransa ve İngiltere'nin
çektiği
Avrupa bloğuyla ABD
arasındaki tansiyon her geçen
artıyor. AB ve NATO'ya savaş
açan ABD Başkanı Donald Trump'a
yönelik saldırılarda
sınır tanımayan küresel Sorosçular ve statükocular
,
adeta çıldırmış durumda. Örneğin Atlantik'in her iki kıyısındaki medya, özellikle Trump
'ın Rusya
lideri Putin ile 16 Temmuz'da
yapacağı görüşmeye adeta ateş püskürüyor.
WP gazetesi, "Trump, Putin'e secde edecek"
diye yazarken NYT gazetesi iki liderin bromansını eşcinsel sevgililer öğesiyle
süslenmiş bir video ile aktararak, "Her açıdan kafa dengi otoriter kişilerin buluşması"
diye niteledi zirveyi. İngiliz, Alman ve Fransız medyasında ise "kartal ve ayının barışması bizim felaketimiz olacak"
sendromu hâkim.***
Putin ise perşembe günü "Yıllar önce 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalıları ABD konusunda uyarmıştım
. Ama beni dinlemediler.
Şimdi bunun faturasını ödüyorlar. Artık yemek servis ediliyor. Oturun ve yiyin!"
diyerek AB'nin çaresizliğini özetledi.
Acı tabloyu Almanya Dışişleri Bakanı Mass
da iki
hafta önce "ABD ile 70 yıllık ittifak çatladı. Yeni bir adil küresel düzene ihtiyaç var"
sözleriyle dile getirmişti. Zira Avrupalı siyasiler Trump'ı artık Hitler'den daha tehlikeli
gördüklerini gizlemiyor. "Kansere çözüm bulsa dahi Trump'ı sevemeyiz"
diyenler bile var.
Ancak liberal dünya düzenini 'resetlediğini'
söyleyen ABD'nin Avrupa'ya gram aldırdığı yok. ABD yeni küresel sistemdeki pozisyonunu korumak için Rusya, Türkiye, Hindistan, Çin ve Brezilya
gibi Avrupa dışındaki ülkelerle kalıcı ittifak arayışı içinde. Geleceğin dünyasına
ABD'nin bu ülkelerle kuracağı
veya kuramadığı ilişkilerin seyri
yön verecek.
İşte küresel güç hiyerarşisinin yeniden belirlendiği
böylesine kritik bir süreçte
Türkiye'ye yeni bin yılın Fatih'i ve Selahaddin'i diye nitelenen Sayın Erdoğan'ın liderlik etmesi
, milletimiz için
tarihi bir imtiyazdır.