ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır bir darbe anlamına gelen zoraki Menbiç kararı, bölgedeki dengeleri derinden sarsacak gibi görünüyor.***
Tam bir ay önce uzlaşılan yol haritasına göre YPG'nin kentteki unsurları dün itibariyle silahlarını bırakıp çekilmeye başladı.
Ancak real-politik dayatmalardan dolayı Türkiye'ye boyun eğen ABD'nin sinsi hamlelerine son vereceğini sanmak safdillik olur. Zira Türkiye'nin Menbiç'ten sonra Fırat Nehri'nin doğusuna geçme ihtimali bazı kesimlerin şimdiden kâbusuna dönüşmüş halde. Özellikle YPG'nin ipinin çekilmesini hazmedemeyen Türkiye karşıtı kesimlerin Suriye'de yeni arayışları hızlandırdığı görülüyor. Burada İsrail ve ABD'nin Rusya'ya teklif ettiği Türkiye ve İran karşıtı üç aşamalı bir proje dikkat çekici. İlki Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçişini engellemek üzere YPG ile Esad arasındaki kirli ittifakın yeniden canlandırılması.
İkincisi YPG-PKK denetimindeki bölgelere Rusya ve Şam rejiminin nüfuz etmesine izin verilmesi.
Üçüncüsü de Türkiye'nin frenlenmesi ve İran'ın Suriye'den tamamen çıkarılması karşılığında ABD'nin Esad'ın meşruiyetini kabul etmesi.
Nitekim bu proje kapsamında YPG, Esad ile müzakerelere
başladı bile.
Rejim ile örgüt arasındaki kirli ittifakın yeniden yapılandırıldığı pazarlık masasında, YPG'nin Rakka ile Haseke
gibi kentlerdeki kontrolüne karşılık petrol sahaları ile Irak sınırındaki Derbesiye, Yarubiye ve Simelka kapılarının
rejime devri planlanıyor.
Masada YPG'li teröristlerin
rejim tarafından askerlikten muaf sayılması
şartı da var.
Fakat Suriye'nin geleceğini
ABD Başkanı Donald Trump'ın 11-12 Temmuz'da Brüksel'deki NATO zirvesinde
Sayın Erdoğan ve Putin ile yapacağı
görüşmeler belirleyecek.
ABD Başkanı'nın yeni Suriye planının ana hedefi Türkiye'yi frenleyip İran'ı denklem dışı bırakmak. Bu nedenle Trump'ın Brüksel'de Türkiye'yi İran dosyasına ikna için elinden gelen bütün kozları
masaya süreceği kaydediliyor. Hatta WP yazarı David Ignatius'a göre İsrail ve ABD, Rusya ile "İran'ın Suriye'den çıkarılması ve Esad'ın iktidarda kalması
" konusunda çoktan uzlaştı.***
Oysa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
dün yaptığı açıklamada İran'ın
Suriye'den çekilmesini beklemenin gerçekçi
olmadığını söyledi.
Avrupalı müttefikleri de ABD ve İsrail'in Rusya üzerinden devreye sokmaya çalıştığı anti-İran politikasının işlevselliğinden oldukça kuşkulu
.
Üstelik İngiltere ve Fransa, "Rusya'nın İran'ı elimine etmesinin hayli tuhaf kaçacağı" yönünde ABD'ye açıktan uyarılarda bulunuyor. Türkiye ise ne YPG'nin varlığına ne de Suriye muhalefetinin göz ardı edilmesine
sıcak bakıyor. İran politikasında da
İsrail ve ABD ile aynı çizgide yer almadığımız
çok açık. Sözün düzü...
Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'ın ikna olmadığı bir projenin hayata geçme ihtimali neredeyse imkânsız. Daha önce söylediğimiz gibi CIA'dan sonra havlu atma sırası artık Pentagon'da
. Bu saatten sonra ne yapsalar da YPG'yi ipten alamayacaklar
. Geri sayım
başladı çünkü. YPG-PKK'nın akıbeti
emperyalistlerin kullanıp attığı FETÖ ve DEAŞ
gibi taşeronlardan beter olacak.