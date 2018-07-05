ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır bir darbe anlamına gelen zoraki Menbiç kararı, bölgedeki dengeleri derinden sarsacak gibi görünüyor.

Tam bir ay önce uzlaşılan yol haritasına göre YPG'nin kentteki unsurları dün itibariyle silahlarını bırakıp çekilmeye başladı.

Ancak real-politik dayatmalardan dolayı Türkiye'ye boyun eğen ABD'nin sinsi hamlelerine son vereceğini sanmak safdillik olur. Zira Türkiye'nin Menbiç'ten sonra Fırat Nehri'nin doğusuna geçme ihtimali bazı kesimlerin şimdiden kâbusuna dönüşmüş halde. Özellikle YPG'nin ipinin çekilmesini hazmedemeyen Türkiye karşıtı kesimlerin Suriye'de yeni arayışları hızlandırdığı görülüyor. Burada İsrail ve ABD'nin Rusya'ya teklif ettiği Türkiye ve İran karşıtı üç aşamalı bir proje dikkat çekici. İlki Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçişini engellemek üzere YPG ile Esad arasındaki kirli ittifakın yeniden canlandırılması.

İkincisi YPG-PKK denetimindeki bölgelere Rusya ve Şam rejiminin nüfuz etmesine izin verilmesi.

Üçüncüsü de Türkiye'nin frenlenmesi ve İran'ın Suriye'den tamamen çıkarılması karşılığında ABD'nin Esad'ın meşruiyetini kabul etmesi.

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Nitekim bu proje kapsamındabaşladı bile.Rejim ile örgüt arasındaki kirli ittifakın yeniden yapılandırıldığı pazarlık masasında, YPG'ningibi kentlerdeki kontrolüne karşılıkrejime devri planlanıyor.Masadarejim tarafındanşartı da var.FakatABD Başkanı Donald Trump'ınSayın Erdoğan ve Putin ile yapacağıgörüşmeler belirleyecek.ABD Başkanı'nın yeni Suriye planının ana hedefi Türkiye'yi frenleyip İran'ı denklem dışı bırakmak. Bu nedenlemasaya süreceği kaydediliyor. Hatta WP yazarı David Ignatius'a göre İsrail ve ABD, Rusya ile "" konusunda çoktan uzlaştı.Oysadün yaptığı açıklamada İran'ınSuriye'den çekilmesini beklemenin gerçekçiolmadığını söyledi.Avrupalı müttefikleri de ABD ve İsrail'in Rusya üzerinden devreye sokmaya çalıştığıÜstelik İngiltere ve Fransa, "Rusya'nın İran'ı elimine etmesinin hayli tuhaf kaçacağı" yönünde ABD'ye açıktan uyarılarda bulunuyor. Türkiye isesıcak bakıyor. İran politikasında daİsrail ve ABD ile aynı çizgide yer almadığımızçok açık. Sözün düzü...Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'ın ikna olmadığı bir projenin hayata geçme ihtimali neredeyse imkânsız. Daha önce söylediğimiz gibi. Bu saatten sonra ne yapsalar dabaşladı çünkü.emperyalistlerin kullanıp attığıgibi taşeronlardan beter olacak.