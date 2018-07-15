Başlığa bakıp aldanmayın.

Konumuz bugünlerde çok eğlenceli olan magazin dünyamızla, "cemiyet hayatımızla" ilgili değil.

Bugün, 15 Temmuz direnişinin ikinci yıldönümü. O güne şahitlik eden kayıtlar da sosyal medyada elden ele geziyor. Ve söz konusu deliller tek bir şeye işaret ediyor:

"Bu topraklarda dünyanın en sağduyulu ve demokrat halkının yaşadığına." Üstelik yalnızca acı, dramatik anları yansıtan görüntüler değil...

Komik görünenleri de önemli birer örnek.

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Birini geçtiğimiz günlerde sosyal medyadapaylaştı.Bir TV kanalının muhabiri, boynunda, üzerindeyazılı yeşilolan gencene yaptığını soruyor.Arkadaştane tane kesiyor:"Abi biz. Saat 10 civarıydı...Köprüde askerin olduğunu televizyondan görmüştük... Abi biz kalabalığız, Mustafa Kemal'de oturuyoruz, anladın mı?.. Aslında, sana onu söyleyeyim.Oradavardı, belli zaten devamlı içen bir adam.O geldi.dedi...Kimse inanmadı. Yanlış anlama, akıllı adamın dediğinden çok alkollü bir adamın dediği daha mantıklı geldi bana. Çünküdoğru demektir dedim... Semte gittik. Yanlış anlama silahlandık, geldik yani."Evet, kimileriniz bu genç için, başarılı oyuncugençlerin diline doladığı o kalıbı tekrar edipdiye söyleniyor olabilir.Bense kayda bakınca, önce, o gece ülkede kimileriiçin kaldırırken, kimilerinin deiçin indirdiğini görüyorum.Ayrıca bir de olayı şu yönden düşünün.Delikanlı arkadaşımızınbile olayıardından da yurttaşlık görevini yerine getiriptakdire şayan.Haksız mıyım? Baksanıza 15 Temmuz'a iki yıldır "" diyen Kılıçdaroğlu ancak farkına varmış olan bitenin.Dün,dediği darbenin püskürtülmesinisözleriyle kutluyordu!Üstelik biliyorsunuz, millet sokakta, Kemal Bey kalkışmayı ayağında terlikle TV'den izlerkenalmıyordu... Resimler net. Masada çay bardakları var.Ayık yani.Hayır hayır,seçim gecesi içkili olduğuna,hatta sızdığına dair ortayaatılan iddialara girmeyeceğim.Çünkü konuyu Kemal Bey'e bağlamışız gibi olur. E o da