Başlığa bakıp aldanmayın.***
Konumuz bugünlerde çok eğlenceli olan magazin dünyamızla, "cemiyet hayatımızla" ilgili değil.
Bugün, 15 Temmuz direnişinin ikinci yıldönümü. O güne şahitlik eden kayıtlar da sosyal medyada elden ele geziyor. Ve söz konusu deliller tek bir şeye işaret ediyor:
"Bu topraklarda dünyanın en sağduyulu ve demokrat halkının yaşadığına." Üstelik yalnızca acı, dramatik anları yansıtan görüntüler değil...
Komik görünenleri de önemli birer örnek.
Birini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hilal Kaplan
paylaştı.
Bir TV kanalının muhabiri, boynunda, üzerinde Kelime-i Şahadet
yazılı yeşil atkı
olan gence o gece
ne yaptığını soruyor.
Arkadaş yutseverliğin raconunu
tane tane kesiyor:
"Abi biz Kadıköy'de barda içiyorduk
. Saat 10 civarıydı...
Köprüde askerin olduğunu televizyondan görmüştük... Abi biz kalabalığız, Mustafa Kemal'de oturuyoruz, anladın mı?.. Aslında nasıl uyandık
, sana onu söyleyeyim.
Orada alkolik bir adam
vardı, belli zaten devamlı içen bir adam.
O geldi. 'Darbe çıkıyor'
dedi...
Kimse inanmadı. Yanlış anlama, akıllı adamın dediğinden çok alkollü bir adamın dediği daha mantıklı geldi bana. Çünkü adam bu kafayla bunu söyleyebiliyorsa
doğru demektir dedim... Semte gittik. Yanlış anlama silahlandık, geldik yani."***
Evet, kimileriniz bu genç için, başarılı oyuncu Ozan Güven'in
gençlerin diline doladığı o kalıbı tekrar edip "İçkiliydi bilmem ne"
diye söyleniyor olabilir.
Bense kayda bakınca, önce, o gece ülkede kimileri kadehlerini FETÖ'cülerin tankları
için kaldırırken, kimilerinin de kadehlerini darbeci tepelemek
için indirdiğini görüyorum.
Ayrıca bir de olayı şu yönden düşünün.
Delikanlı arkadaşımızın o gece o kafayla
bile olayı anlaması
ardından da yurttaşlık görevini yerine getirip harekete geçmesi
takdire şayan.***
Haksız mıyım? Baksanıza 15 Temmuz'a iki yıldır "kontrollü darbe
" diyen Kılıçdaroğlu ancak farkına varmış olan bitenin.
Dün, "düzmece"
dediği darbenin püskürtülmesini "15 Temmuz bir destandır"
sözleriyle kutluyordu!
Üstelik biliyorsunuz, millet sokakta ne içiyorsa bırakıp direnirken
, Kemal Bey kalkışmayı ayağında terlikle TV'den izlerken alkol de
almıyordu... Resimler net. Masada çay bardakları var.
Ayık yani.
Hayır hayır, Muharrem İnce'nin
seçim gecesi içkili olduğuna,
hatta sızdığına dair ortaya
atılan iddialara girmeyeceğim.
Çünkü konuyu Kemal Bey'e bağlamışız gibi olur. E o da Kemal Bey'e haksızlık olur.