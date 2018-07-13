Dün adeta yargının günüydü... Teşkilat çok çalıştı ve soruşturmaları, kovuşturmaları, mahkeme kararlarıyla gündemi belirledi... Gelişmeler birbiri ardına geldi.***
Kendisine ve ekibine yapılan operasyonu "İngiliz derin devletine" bağlayan Adnan Oktar'ın pek çok yerli ünlüyü şantaj ve tehdit ağına düşürdüğü öğrendik.
Yıllardır susan herkesin şimdi konuşmak için sıraya girmesi çetenin yaydığı korkunun ne denli büyük olduğunun kanıtı.
Ardından başka bir ünlüye, Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle verilen ceza ajanslara düştü. Mahkeme, Olcay'ın 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.
Acaba Olcay da mahkeme gibi " yaşını, geçmişini, ekonomik ve sosyal durumunu" düşünerek bunlara uygun davranması gerektiğine karar vermiş midir?
Alkollü araç kullanıp üç vatandaşın ölümüne sebep olan Emrah Serbes de 13 yıl ceza aldı. Evet, evet, birkaç yıl sonra dışarıda diye okuyabilirsiniz bu kararı. Çıkınca da hikâyesinin senaryosunu yazar, yolunu bulur.
Durun daha bitmedi...
FETÖ davasından yargılanan Boydakların
tüm şirketlerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi. Abdullah Gül
'ün daha önce "Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliliğiyle bilinen bir aile. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden. Ümit ederim ki daha fazla rencide edilmezler
" dediği Boydaklar sizce "rencide
" olmuşlar mıdır?
Başka?
Dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına
yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli
hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi. Soruşturmada
, Radikal
gazetesinde ve Habertürk'te
çalışmış "gazeteciler
" de geçiyor. Ne "radikal ilişkiler
" ama...***
Hızlanalım, yoksa yerimiz yetmeyecek. Balyoz
Davası'nda eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken
tahliye oldu... Her gün karakola imza verecekmiş, iyi bari
. Hrant Dink cinayeti
davasında yargılanan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı
ve Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü
de adli kontrolle tahliye edildiler.
Ve son olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Darbe Girişimi Davası'nda 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbe
t verilirken 44'ü ise beraat
etti. Bunların
36'sının, 34 şehit
verdiğimiz köprüde ancak sabah
teslim oldukları belirtiliyor. Ellerindeki, kanımızın bulaştığı o silahlarla
...
Acaba mahkeme heyeti, beraat ettirdikleri sanıklar karar üzerine "Harbiye Marşı
" eşliğinde şehit yakınlarına "nanik
" yaparken ne hissetmişlerdir? Bizlerin ne hissettiğini
söylemeyelim ki, yargı konusu olmasın.
Hem görüyorsunuz, yargımızın işi de başından aşkın. Kendilerini meşgul etmeyelim ki kamuoyu vicdanını tatmin eden kararlar
alsınlar.
Bu arada, yukarıda sıraladığımız kararların kaçı sizi tahmin etti
?