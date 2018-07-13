Dün adeta yargının günüydü... Teşkilat çok çalıştı ve soruşturmaları, kovuşturmaları, mahkeme kararlarıyla gündemi belirledi... Gelişmeler birbiri ardına geldi.

Kendisine ve ekibine yapılan operasyonu "İngiliz derin devletine" bağlayan Adnan Oktar'ın pek çok yerli ünlüyü şantaj ve tehdit ağına düşürdüğü öğrendik.

Yıllardır susan herkesin şimdi konuşmak için sıraya girmesi çetenin yaydığı korkunun ne denli büyük olduğunun kanıtı.

Ardından başka bir ünlüye, Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle verilen ceza ajanslara düştü. Mahkeme, Olcay'ın 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Acaba Olcay da mahkeme gibi " yaşını, geçmişini, ekonomik ve sosyal durumunu" düşünerek bunlara uygun davranması gerektiğine karar vermiş midir?

Alkollü araç kullanıp üç vatandaşın ölümüne sebep olan Emrah Serbes de 13 yıl ceza aldı. Evet, evet, birkaç yıl sonra dışarıda diye okuyabilirsiniz bu kararı. Çıkınca da hikâyesinin senaryosunu yazar, yolunu bulur.

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Durun daha bitmedi...FETÖ davasından yargılanantüm şirketlerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi.'ün daha önce "Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliliğiyle bilinen bir aile. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden." dediği Boydaklar sizce "" olmuşlar mıdır?Başka?Dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dayönelik soruşturma kapsamındahakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi.gazetesinde veçalışmış "" de geçiyor. Ne "" ama...Hızlanalım, yoksa yerimiz yetmeyecek.Davası'nda eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alantahliye oldu... Her gün karakola imza verecekmiş,davasında yargılanan dönemin Trabzonve Trabzonde adli kontrolle tahliye edildiler.Ve son olarakDarbe Girişimi Davası'ndat verilirkenetti. Bunların36'sının,verdiğimiz köprüdeteslim oldukları belirtiliyor. Ellerindeki,...Acaba mahkeme heyeti, beraat ettirdikleri sanıklar karar üzerine "" eşliğinde şehit yakınlarına "" yaparken ne hissetmişlerdir?söylemeyelim ki, yargı konusu olmasın.Hem görüyorsunuz, yargımızın işi de başından aşkın. Kendilerini meşgul etmeyelim kialsınlar.Bu arada, yukarıda sıraladığımız kararların