Önceki gün yemin ederek görevine başlayan Tayyip Erdoğan, akşam da ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Listede yer alan isimlerin bazıları kamuoyunda çok tanınmasalar da kendi alanlarında başarılı kişiler. Bakalım, görece daha doğal faktörlerin etkin olduğu serbest piyasa deneyimlerini siyasette nasıl sergileyecekler.

Başkan Erdoğan'ın kabinesinde yer verdiği bazı isimlerse, 24 Haziran'da seçilen Ak Parti milletvekillerinden... Erdoğan'ın bu tercihi, aynı zamanda, meclis aritmetiğinde önümüzdeki dönem Bahçeli'yle işbirliğine güvendiğinin de kanıtı.

Kabinede yer bulan bu milletvekilleri, hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilinen isimler... Ve isimleri belli olur olmaz, kendilerine içeriden, dışarıdan verilen "tepkiler" de, Başkan Erdoğan'ın tercihinin kimin için iyi olduğunun açık göstergesi.

Önce isimlere bir bakalım, sonra tepki verenlere; karar sizin.

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