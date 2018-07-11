Önceki gün yemin ederek görevine başlayan Tayyip Erdoğan, akşam da ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.***Abdulhamit Gül
Listede yer alan isimlerin bazıları kamuoyunda çok tanınmasalar da kendi alanlarında başarılı kişiler. Bakalım, görece daha doğal faktörlerin etkin olduğu serbest piyasa deneyimlerini siyasette nasıl sergileyecekler.
Başkan Erdoğan'ın kabinesinde yer verdiği bazı isimlerse, 24 Haziran'da seçilen Ak Parti milletvekillerinden... Erdoğan'ın bu tercihi, aynı zamanda, meclis aritmetiğinde önümüzdeki dönem Bahçeli'yle işbirliğine güvendiğinin de kanıtı.
Kabinede yer bulan bu milletvekilleri, hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilinen isimler... Ve isimleri belli olur olmaz, kendilerine içeriden, dışarıdan verilen "tepkiler" de, Başkan Erdoğan'ın tercihinin kimin için iyi olduğunun açık göstergesi.
Önce isimlere bir bakalım, sonra tepki verenlere; karar sizin.
... Türkiye
'nin en kritik dönemlerinde demokrat ve ahlaki
pozisyonunu kaybetmemiş temiz, şaibesiz bir isim. Parti içinde de güvenilir
. FETÖ
'nün en çok zarar verdiği kurum olan yargıyı yeniden yapılandırmak
gibi zor bir işi üstlenmiş... Berat Albayrak
... İyi eğitimli, dünya görmüş
, özel sektörde finans bilgisini kanıtlamış, genç ve çalışkan bir yönetici. Bir önceki dönem yürüttüğü Enerji Bakanlığı
görevinde ilklerin altına imza atmış... Türkiye'nin enerji çeşitliliğini
artırmış, ilk kez denizlerimize
petrol ve doğalgaz arama gemileri indirmiş. İlk nükleer santral
projemizi yönetmiş... Süleyman Soylu
... Demokrat Parti geleneğinden gelen ve halka güven veren başarılı bir siyasetçi
. İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye tarihinin en etkili terör
operasyonlarını yönetmiş. Kurumunun icraatlarına, halkı ortak
etme konusunda uzman bir eylem adamı. Mevlüt Çavuşoğlu...
Ak
Parti'nin kuruluşunda
yer almış,
Türkiye'yi uluslararası kurumlarda
başarıyla
temsil etmiş... Daha da önemlisi hariciyeden yolu geçmiş
bazı siyasilerin aksine yelkenini dışarıdan gelen rüzgârla
şişirmemiş. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin dünyaya verdiği mesajı layıkıyla omuzlamış. Japonca bile biliyor! Hulusi Akar
... Siyasetçi değil ama Erdoğan'ın görev başından göreve
çağırdığı bir başka isim. Darbe girişimine direnmiş
bir Genelkurmay Başkanı. Sivil siyasete saygılı. Kurumunun makûs talihini tersini çevirip, siyasete girmeden önce üniformasını çıkartmış
bir demokrat. DEAŞ'a ve PKK'ya karşı
bugüne kadarki en etkili harekâtları yönetmiş. Ordu
onun döneminde yurtdışına başarıyla sefere gitmiş...***
İşte size Cumhuriyet kabinesinin rötuşsuz fotoğrafı.
Bu kare yayınlanır
yayınlanmaz anında hoplayan
ve kadraja girenler de aynı:
Gece yarısı dolar operasyonu
yapıp hem ceplerini dolduran
hem de "sponsorlarının" mesajlarını
ileten para spekülatörleri... FETÖ, PKK
ve DEAŞ
'la mücadelenin etkili şekilde süreceğinin anlaşılmasından huzursuz olanlar...
Yenidünya düzeninde, Türkiye'nin
güçlü bir aktör olarak belirmesinden doğal olarak rahatsızlık duyan harici rakipler
...
Sağ olsunlar, bu kez de hangi fotoğrafın
bizler için iyi olduğuna dair kafamızdaki tüm flulukları netleştirdiler
değil mi?