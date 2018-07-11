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MELİH ALTINOK
11 Temmuz 2018, Çarşamba MELİH ALTINOK

Kabine kimin için iyi kimin için kötü?

Önceki gün yemin ederek görevine başlayan Tayyip Erdoğan, akşam da ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
Listede yer alan isimlerin bazıları kamuoyunda çok tanınmasalar da kendi alanlarında başarılı kişiler. Bakalım, görece daha doğal faktörlerin etkin olduğu serbest piyasa deneyimlerini siyasette nasıl sergileyecekler.
Başkan Erdoğan'ın kabinesinde yer verdiği bazı isimlerse, 24 Haziran'da seçilen milletvekillerinden... Erdoğan'ın bu tercihi, aynı zamanda, meclis aritmetiğinde önümüzdeki dönem Bahçeli'yle işbirliğine güvendiğinin de kanıtı.
Kabinede yer bulan bu milletvekilleri, hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilinen isimler... Ve isimleri belli olur olmaz, kendilerine içeriden, dışarıdan verilen "tepkiler" de, Başkan Erdoğan'ın tercihinin kimin için iyi olduğunun açık göstergesi.
Önce isimlere bir bakalım, sonra tepki verenlere; karar sizin.

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Abdulhamit Gül... 'nin en kritik dönemlerinde demokrat ve ahlaki pozisyonunu kaybetmemiş temiz, şaibesiz bir isim. Parti içinde de güvenilir. 'nün en çok zarar verdiği kurum olan yargıyı yeniden yapılandırmak gibi zor bir işi üstlenmiş...
Berat Albayrak... İyi eğitimli, dünya görmüş, özel sektörde finans bilgisini kanıtlamış, genç ve çalışkan bir yönetici. Bir önceki dönem yürüttüğü görevinde ilklerin altına imza atmış... Türkiye'nin enerji çeşitliliğini artırmış, ilk kez denizlerimize petrol ve doğalgaz arama gemileri indirmiş. İlk nükleer santral projemizi yönetmiş...
Süleyman Soylu... Demokrat Parti geleneğinden gelen ve halka güven veren başarılı bir siyasetçi. İçişleri Bakanlığı döneminde Türkiye tarihinin en etkili terör operasyonlarını yönetmiş. Kurumunun icraatlarına, halkı ortak etme konusunda uzman bir eylem adamı.
Mevlüt Çavuşoğlu... Ak Parti'nin kuruluşunda yer almış, Türkiye'yi uluslararası kurumlarda başarıyla temsil etmiş... Daha da önemlisi hariciyeden yolu geçmiş bazı siyasilerin aksine yelkenini dışarıdan gelen rüzgârla şişirmemiş. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin dünyaya verdiği mesajı layıkıyla omuzlamış. Japonca bile biliyor!
Hulusi Akar... Siyasetçi değil ama Erdoğan'ın görev başından göreve çağırdığı bir başka isim. Darbe girişimine direnmiş bir Genelkurmay Başkanı. Sivil siyasete saygılı. Kurumunun makûs talihini tersini çevirip, siyasete girmeden önce üniformasını çıkartmış bir demokrat. DEAŞ'a ve PKK'ya karşı bugüne kadarki en etkili harekâtları yönetmiş. onun döneminde yurtdışına başarıyla sefere gitmiş...
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İşte size Cumhuriyet kabinesinin rötuşsuz fotoğrafı.
Bu kare yayınlanır yayınlanmaz anında hoplayan ve kadraja girenler de aynı:
Gece yarısı dolar operasyonu yapıp hem ceplerini dolduran hem de "sponsorlarının" mesajlarını ileten para spekülatörleri...
FETÖ, PKK ve DEAŞ'la mücadelenin etkili şekilde süreceğinin anlaşılmasından huzursuz olanlar...
Yenidünya düzeninde, rkiye'nin güçlü bir aktör olarak belirmesinden doğal olarak rahatsızlık duyan harici rakipler...
Sağ olsunlar, bu kez de hangi fotoğrafın bizler için iyi olduğuna dair kafamızdaki tüm flulukları netleştirdiler değil mi?

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