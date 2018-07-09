İmparatorluktan Cumhuriyet'e geçişin önderi Atatürk büyük bir devrime soyundu.

Ancak "geçiş sürecinin zorunlulukları" ve dönemin uluslararası koşulları" nedeniyle ortaya bir demokrasi çıkmadı.

"Ebedi Şef'in" 15 yıllık Cumhuriyet iktidarının ardından idareyi yine serbest ve genel seçimsiz devralan İsmet İnönü'nün "Milli Şef" dönemi başladı.

Bu dönemde de Cumhuriyet'in demokrasi açısından imparatorluktan tek farkı adıydı.

Hatta halk, monarşinin gerisine düşen uygulamalara şahit oldu.

Ancak İnönü, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından "gelmekte olana" direnmeme basireti gösterdi. 1946'da, her ne kadar "Açık oy gizli sayım" ilkesi uygulansa da Cumhuriyet'i sandığa götürdü...

Dört yıl sonra yapılan ve ilkine göre daha "serbest" olan seçimde de iktidarı halkın seçilmiş temsilcilerine devretti.

Menderes 10 yıl ülkeyi yönetti. Ta ki askeri ve sivil bürokrasi, iktidar seçiminin halka bırakılması halinde bir daha asla ülkeyi yönetemeyeceklerini anlayana kadar...

Yanlarına akademiyi, yargıyı, basını ve "solcu" öğrenci gruplarını alan cunta, 27 Mayıs 1960'ta ABD desteğiyle halkın iktidarına el koydu.

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Malum,almak mümkündüancakO halde el mecbur yapılacak seçimlerde,ihtimaline karşı yapısal tedbirler alınmalıydı.Mesela, halkın "inadına" seçtiğiicraatlarına "yerindelik denetimi" gibi kılıflarlabir yargı kurumu..." olarak örgütlenmişakademi, sendikalar,dernekler ve hattadevrimci bir sokakmuhalefeti...Başardılar...İmparatorluktan Cumhuriyet'e geçişin 37. yılında "" diye kutladıkları buyıllarca sürdü...Türkiye on yıllar sürecek istikrarsızlık, ekonomik kriz, terör, darbe vegirdabının içinde debelendi durdu.Nihayet, Türkiye'nin Cumhuriyet'e geçiş çırpınışı bitti bitiyor...16 yıllık iktidarındaçıkartmak için mücadele eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi.Bugün de yemin ederek, seçildiğigörevine başlayacak.değiştirme cesareti gösterdiğieski sistemi bütünüyletarihin tozlu raflarına kaldıracak.Halkın sandıkta seçtiği siyasi temsilcileriyle kendini yönetme hakkını, yani "Umudumuzu artıransa, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu dönüşüm sürecinedahil etmesi. Zira Türkiye siyaseti bu haftadan itibaren, bürokrasi mekanizmalarının dışındakiYalnızcageleceğigören hiçbir yurttaşınbu başarıya ortakolması için engel yok...Tabii ki son yargımız olmuş önyargılarımız dışında.