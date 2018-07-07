24 Haziran seçimlerinin rüzgârı dindi. Artık muhalefet de iktidar da önüne bakacak.***
Muhalefetin önü malum. Önce, seçim mağlubiyetinin faturasını kimin, nasıl ödeyeceğini izleyeceğiz. Hesaplaşmanın ardından çıkacak yönetimle de yerel seçimlere yüklenecekler. Yani yine biraz geç başlayacaklar yarışa. Yapacak bir şey yok, mağlubiyetin bedelleri olacak elbette.
Seçimle hem Türkiye'nin hem de partisinin iktidarını netleştiren Tayyip Erdoğan ise çoktan yola koyuldu bile...
Önümüzdeki hafta başından itibaren de Türkiye'yi yeni sistemde nasıl yöneteceğinin, "kadrosunun" ayrıntılarını öğreneceğiz...
Türkiye'yi heyecanlı günler bekliyor.
Cumhurbaşkanının, bu tarihi dönemecin hemen öncesinde
, dün yaptığı
konuşma ise, gelecek döneme
dair
ana hassasiyetleri
yansıtması açısından
önemliydi:
"Vatandaşa tepeden bakıyorsak
kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değildir
. Bir oy verir iki oy verir sonra
kenara koyar. 24 Haziran'ın fotoğrafını
çok iyi çekmeliyiz. Kongre sonrası yerel
seçim startını vereceğiz. Aday belirlerken
kaşına gözüne değil, halka uyumuna
bakacağız. Yerel yönetim bu seçimlere benzemez
."
Evet, yerel seçimler hiçbir açıdan Erdoğan'ın liderliğinin
oylandığı seçimlere
benzemiyor.
Zaten 24 Haziran'da Erdoğan'ın oylarının Ak Parti'yi 10 puan geçmesi
de önümüzdeki yerel seçimlerin "farkına"
dair önemli göstergelerdendi.***Seçmenin
yerelde partisiyle yüz yüze
geldiği alanlar olan belediyeler, liderin rüzgârıyla
ilerleyen gemide yolcu
değil, kürekçiler
olduklarını anlamalılar.
Bu konuda çok iyi örnekler de var... Yük olduğu yetmiyormuş gibi, çalıştıkça zarar veren yerel yönetimler
de...
Umarız yeni dönemde, belediyelerin kaynaklarını, belediye şairlerine
, ihaleci gazetecilere, şantajcı Twitter trollerine
ayıran olumsuz örnekler ayıklanır...
Halka tepeden bakmayan, kaynakları koltuğunun değil, seçmenin ihtiyaçları
doğrultusunda kullanan ve sandıkta partisini geçmek
için yarışıp sonuç da alan
yerel yönetimler artar.
Çünkü yeni dünya savaşçı rekabet
dönemine geçti. Ve yeni düzene iddialı bir
giriş yapan Türkiye yönetiminin
, zararı
faydasından fazla yerel ortaklarına tahammül
etme lüksü kalmadı.