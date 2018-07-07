Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Sıra geldi belediyelerin sınavına
MELİH ALTINOK
07 Temmuz 2018, Cumartesi MELİH ALTINOK

Sıra geldi belediyelerin sınavına

24 Haziran seçimlerinin rüzgârı dindi. Artık muhalefet de iktidar da önüne bakacak.
Muhalefetin önü malum. Önce, seçim mağlubiyetinin faturasını kimin, nasıl ödeyeceğini izleyeceğiz. Hesaplaşmanın ardından çıkacak yönetimle de yerel seçimlere yüklenecekler. Yani yine biraz geç başlayacaklar yarışa. Yapacak bir şey yok, mağlubiyetin bedelleri olacak elbette.
Seçimle hem Türkiye'nin hem de partisinin iktidarını netleştiren Tayyip Erdoğan ise çoktan yola koyuldu bile...
Önümüzdeki hafta başından itibaren de Türkiye'yi yeni sistemde nasıl yöneteceğinin, "kadrosunun" ayrıntılarını öğreneceğiz...
Türkiye'yi heyecanlı günler bekliyor.

***
Cumhurbaşkanının, bu tarihi dönemecin hemen öncesinde, dün yaptığı konuşma ise, gelecek döneme dair ana hassasiyetleri yansıtması açısından önemliydi:
"Vatandaşa tepeden bakıyorsak kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değildir. Bir oy verir iki oy verir sonra kenara koyar. 24 Haziran'ın fotoğrafını çok iyi çekmeliyiz. Kongre sonrası yerel seçim startını vereceğiz. Aday belirlerken kaşına gözüne değil, halka uyumuna bakacağız. Yerel yönetim bu seçimlere benzemez."
Evet, yerel seçimler hiçbir açıdan Erdoğan'ın liderliğinin oylandığı seçimlere benzemiyor.
Zaten 24 Haziran'da Erdoğan'ın oylarının Ak Parti'yi 10 puan geçmesi de önümüzdeki yerel seçimlerin "farkına" dair önemli göstergelerdendi.
***
Seçmenin yerelde partisiyle yüz yüze geldiği alanlar olan belediyeler, liderin rüzgârıyla ilerleyen gemide yolcu değil, kürekçiler olduklarını anlamalılar.
Bu konuda çok iyi örnekler de var... Yük olduğu yetmiyormuş gibi, çalıştıkça zarar veren yerel yönetimler de...
Umarız yeni dönemde, belediyelerin kaynaklarını, belediye şairlerine, ihaleci gazetecilere, şantajcı Twitter trollerine ayıran olumsuz örnekler ayıklanır...
Halka tepeden bakmayan, kaynakları koltuğunun değil, seçmenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanan ve sandıkta partisini geçmek için yarışıp sonuç da alan yerel yönetimler artar.
Çünkü yeni dünya savaşçı rekabet dönemine geçti. Ve yeni düzene iddialı bir giriş yapan Türkiye yönetiminin, zararı faydasından fazla yerel ortaklarına tahammül etme lüksü kalmadı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN