24 Haziran seçimlerinin rüzgârı dindi. Artık muhalefet de iktidar da önüne bakacak.

Muhalefetin önü malum. Önce, seçim mağlubiyetinin faturasını kimin, nasıl ödeyeceğini izleyeceğiz. Hesaplaşmanın ardından çıkacak yönetimle de yerel seçimlere yüklenecekler. Yani yine biraz geç başlayacaklar yarışa. Yapacak bir şey yok, mağlubiyetin bedelleri olacak elbette.

Seçimle hem Türkiye'nin hem de partisinin iktidarını netleştiren Tayyip Erdoğan ise çoktan yola koyuldu bile...

Önümüzdeki hafta başından itibaren de Türkiye'yi yeni sistemde nasıl yöneteceğinin, "kadrosunun" ayrıntılarını öğreneceğiz...

Türkiye'yi heyecanlı günler bekliyor.

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Cumhurbaşkanının, bu, dün yaptığıkonuşma ise,dairanayansıtması açısındanönemliydi:kusura bakmayın. Bir oy verir iki oy verir sonrakenara koyar. 24 Haziran'ın fotoğrafınıçok iyi çekmeliyiz. Kongre sonrası yerelseçim startını vereceğiz. Aday belirlerkenkaşına gözüne değil,bakacağız. Yerel yönetim."Evet, yerel seçimler hiçbir açıdanoylandığı seçimlerebenzemiyor.Zaten 24 Haziran'dade önümüzdeki yerel seçimlerin "farkına"dair önemli göstergelerdendi.yereldegeldiği alanlar olan belediyeler,ilerleyen gemide yolcudeğil,olduklarını anlamalılar.Bu konuda çok iyi örnekler de var... Yük olduğu yetmiyormuş gibi,de...Umarız yeni dönemde, belediyelerin kaynaklarını,, ihaleci gazetecilere, şantajcıayıran olumsuz örnekler ayıklanır...Halka tepeden bakmayan, kaynaklarıdoğrultusunda kullanan veiçin yarışıpyerel yönetimler artar.Çünkü yeni dünyadönemine geçti. Ve yeni düzene iddialı birgiriş yapan, zararıfaydasından fazla yerel ortaklarına tahammületme lüksü kalmadı.