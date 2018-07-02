Muharrem İnce dün Hürriyet'e konuştu.

İnce, seçim gecesi oyların çalındığı ve kendisinin de tehdit edildiği için ortalarda görünmediği iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Bunlar delirmiş! Bunları yazanlar gerçekten hasta. Yok, eşimi kaçırmışlar, yok sarayda albaylar varmış...

Ya rüya gördüler ya gerçekten hastalar! Başka bir açıklaması yok."

Röportajı yapan Ayşe Arman da, İnce'nin tarif ettiği "hastalara" çok yakın olduğu için empati yapıyor; sıkıştırıyor:

"Belki de sizi desteklemek için böyle söylüyorlar." İnce kestirip atıyor:

"Aman yok, böyle destek olmaz olsun! Bunlar tehlikeli insanlar!"

***

***

Ancak İnce'nin farkına vardığı, kendisi ve konuştuğu gazetecinin de dahil olduğu bir "imecenin" ürünü.Bu "hasta" dedikleri insanların ruh halini, seçim öncesigibidokudular.", "Oyumuz" dedi.'denAnadolu Ajansı'nınoy çalmak için" kurmuşlardedi.(sakin olun, sırasıyla bir elin parmaklarını sayıyorum.) Hürriyet'teki köşesinden "" dedi. Üst yarısı da Sözcü'den "Hırsız var" diye bağırdı.maclura pomifera'sı (montaj haberleriylededi.de "hani bana" diyor şimdi...Ne kızıyorsunuz zavallılara?Biz de kızmayalım. "Dün gece öyle demiyordun ama" demeyi bırakıp aklıselim bir noktaya geleniedelim.İnce'nin açıkça çıkıp "" teşhisini yapabilmesi...Demokratik siyasetin en önemli enstrümanı olandeaçısındanEğer Muharrem Bey, her ne kadaranlamış görünse de, çoğunluğu oluşturanyönelmeyi sürdürürse uzun vadede kazanır.Ama bunu açıkça hissettirmeli.Mesela yapabilirse, dün Orhan Bursalı'nın Cumhuriyet'teki köşesinde vücut bulan "" zihniyetinden kendisini tamamıyla ayrıştırmalı.Röportajında "Resmen kötülük yapıyorlar. Türkiye'de böyle kime hizmet ettiği belli olmayan bir kesim var.ama aslında değil,bir şey yapmıyorlar"dediklerinden uzak durmalı.Evet Muharrem bey,siyasetten, medyadanalacağınız tepkiler de ona göre olacaktır.Zira bu ülkede, Mehmet'ın "" diyerek tarif ettiği gazetecilerin yanında... Doğrularınızı da yanlışlarınızı da yüzünüze söyleyebilen gazeteciler var hâlâ.