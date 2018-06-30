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MELİH ALTINOK
30 Haziran 2018, Cumartesi MELİH ALTINOK

Bu iş çok zor Yonca

16 yıl seçimle iş başında kalmayı başaran tek Türk lider olan Tayyip Erdoğan'ın başarısı bir mucize değil.
Bu başarı hikâyesinde, siyaset bilimi açısından da bir karşılığı olan, Erdoğan'ın karizmatik kişiliğinin çok payı var elbette. Çünkü diplomasi de dahil, siyasetin pek çok kulvarında öyle anlar geliyor ki, başarının yegâne şartı siyasetçinin "kişiliği" oluveriyor.
Ancak sözünü ettiğimiz kariyerin asıl mimarı Erdoğan'ın rasyonel siyaseti ve gerçekçiliği.
Erdoğan sahayı en düzenli şekilde izleyen siyasetçi. Seçim öncesi anketlerde mahalle baskısından korktuğu için CHP'yi yüksek gösterdiğini söyleyen "araştırmacının" sözleriyle ifade edersek... Muhalefet liderlerinin aksine, oyunun düşük çıktığı anketleri özellikle merak eden bir lider.
Böylece pohpohlamalara prim vermeden gerçek gücünü ölçüyor. Hiçbir komplekse kapılmadan, halkın talep ve beklentilerine göre çözümler üretebiliyor.
Ondan sonra gelsin, Muharrem İnce'nin en ustaca okuduğu o "şiir":
"Çıkmışsın yenmiş,
Çıkmışsın yenmiş,
Yenmiş de yenmiş..."

***
Bu gerçek bir süredir muhalefet tarafından da fark edilmişe benziyor.
Ne güzel. Seviniyoruz. Keşke, bu seçimde de zekâsını kanıtlayan iktidarımız karşısında daha akıllı bir muhalefetimiz olsa. Sonuçta tüm seçmenler kazansa.
Ne var ki hep temenni hep temenni...
Zira bakıyorum, ne muhalefetteki siyasilerde bir ışık var... Ne de onlara TV ekranlarından, gazete köşelerinden akıl veren yandaş gazetecilerinde, siyaset bilimcilerinde...
10 milyon farka rağmen, hâlâ aynı nakaratı okuyorlar... 16'ncı yılındaki iktidar karşısında aldıkları 13'üncü hezimeti de, "sandıkların üstüne oturulmamasına" bağlıyorlar.
Başka bir analizleri yok.
Hal bu olunca da "nihai çözümleri," tespitlerine göre oluyor. Sanki suyun kaldırma kuvvetini bulmuş gibi, ekranlardan heyecanla haykırıyorlar:
"Eureka, eureka! Bir daha ki seçimde sandıkları korursak zafer kesin!" Böyle tespite, böyle çözüm!
***
Ne yazık ki, başta olmak üzere tüm muhalefetin etrafı bu simsarlar tarafından sarılmış durumda...
Seçim sonrası özür dileme kuyruğuna girenlerin itiraflarını görüyorsunuz işte. Mahalleden linç yememek, muhalefet liderlerinin gözünden düşmemek için aka kara karaya ak demişler.
Hepinize yalan söylemişler.
Ne yazık ki, liderler de, seçmenin rasyonel saiklerle kendisine yönetici seçemeyeceğini düşünen bu jakobenlerin kılavuzluğundan memnunlar.
Zira eksikliklerini gösterecek fotoğrafların, ölçümlerin, eleştirilerin kendi faydalarına olduğunu anlayacak kadar kişilik sahibi değiller. Evet, keşke muhalefette bir uyanış olsa ama Bülent Ortaçgil'in o güzel şarkısında dediği gibi ne yazık ki:
Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca
Hiç soru sormadan durur...

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