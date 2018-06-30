16 yıl seçimle iş başında kalmayı başaran tek Türk lider olan Tayyip Erdoğan'ın başarısı bir mucize değil.***
Bu başarı hikâyesinde, siyaset bilimi açısından da bir karşılığı olan, Erdoğan'ın karizmatik kişiliğinin çok payı var elbette. Çünkü diplomasi de dahil, siyasetin pek çok kulvarında öyle anlar geliyor ki, başarının yegâne şartı siyasetçinin "kişiliği" oluveriyor.
Ancak sözünü ettiğimiz kariyerin asıl mimarı Erdoğan'ın rasyonel siyaseti ve gerçekçiliği.
Erdoğan sahayı en düzenli şekilde izleyen siyasetçi. Seçim öncesi anketlerde mahalle baskısından korktuğu için CHP'yi yüksek gösterdiğini söyleyen "araştırmacının" sözleriyle ifade edersek... Muhalefet liderlerinin aksine, oyunun düşük çıktığı anketleri özellikle merak eden bir lider.
Böylece pohpohlamalara prim vermeden gerçek gücünü ölçüyor. Hiçbir komplekse kapılmadan, halkın talep ve beklentilerine göre çözümler üretebiliyor.
Ondan sonra gelsin, Muharrem İnce'nin en ustaca okuduğu o "şiir":
"Çıkmışsın yenmiş,
Çıkmışsın yenmiş,
Yenmiş de yenmiş..."
Bu gerçek bir süredir muhalefet tarafından da fark edilmişe benziyor.
Ne güzel. Seviniyoruz. Keşke, bu seçimde de zekâsını kanıtlayan iktidarımız
karşısında daha akıllı bir muhalefetimiz
olsa. Sonuçta tüm seçmenler kazansa.
Ne var ki hep temenni hep temenni...
Zira bakıyorum, ne muhalefetteki siyasilerde bir ışık var... Ne de onlara TV ekranlarından, gazete köşelerinden akıl veren yandaş gazetecilerinde, siyaset bilimcilerinde
...
10 milyon farka rağmen, hâlâ aynı nakaratı okuyorlar... 16'ncı yılındaki iktidar
karşısında aldıkları 13'üncü hezimeti de, "sandıkların üstüne oturulmamasına" bağlıyorlar.
Başka bir analizleri yok.
Hal bu olunca da "nihai çözümleri
," tespitlerine göre
oluyor. Sanki suyun kaldırma
kuvvetini bulmuş gibi,
ekranlardan heyecanla haykırıyorlar:
"Eureka, eureka!
Bir daha ki seçimde sandıkları korursak zafer kesin
!" Böyle tespite, böyle çözüm!***
Ne yazık ki, başta CHP
olmak üzere tüm muhalefetin etrafı bu simsarlar
tarafından sarılmış
durumda...
Seçim sonrası özür dileme kuyruğuna
girenlerin itiraflarını görüyorsunuz
işte. Mahalleden linç yememek, muhalefet
liderlerinin gözünden düşmemek için aka kara karaya ak
demişler.
Hepinize yalan söylemişler.
Ne yazık ki, liderler de, seçmenin rasyonel saiklerle
kendisine yönetici
seçemeyeceğini düşünen bu jakobenlerin
kılavuzluğundan memnunlar.
Zira eksikliklerini gösterecek
fotoğrafların, ölçümlerin, eleştirilerin kendi faydalarına
olduğunu anlayacak
kadar kişilik sahibi
değiller. Evet, keşke muhalefette bir uyanış olsa ama Bülent Ortaçgil
'in o güzel şarkısında dediği gibi ne yazık ki: Bu iş zor, çok zor Yonca
Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan
durur...