16 yıl seçimle iş başında kalmayı başaran tek Türk lider olan Tayyip Erdoğan'ın başarısı bir mucize değil.

Bu başarı hikâyesinde, siyaset bilimi açısından da bir karşılığı olan, Erdoğan'ın karizmatik kişiliğinin çok payı var elbette. Çünkü diplomasi de dahil, siyasetin pek çok kulvarında öyle anlar geliyor ki, başarının yegâne şartı siyasetçinin "kişiliği" oluveriyor.

Ancak sözünü ettiğimiz kariyerin asıl mimarı Erdoğan'ın rasyonel siyaseti ve gerçekçiliği.

Erdoğan sahayı en düzenli şekilde izleyen siyasetçi. Seçim öncesi anketlerde mahalle baskısından korktuğu için CHP'yi yüksek gösterdiğini söyleyen "araştırmacının" sözleriyle ifade edersek... Muhalefet liderlerinin aksine, oyunun düşük çıktığı anketleri özellikle merak eden bir lider.

Böylece pohpohlamalara prim vermeden gerçek gücünü ölçüyor. Hiçbir komplekse kapılmadan, halkın talep ve beklentilerine göre çözümler üretebiliyor.

Ondan sonra gelsin, Muharrem İnce'nin en ustaca okuduğu o "şiir":

"Çıkmışsın yenmiş,

Çıkmışsın yenmiş,

Yenmiş de yenmiş..."

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