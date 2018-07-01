Bir araya gelip havuz kuran muhalefetin, seçimlerdeki milyonlarca oy farkını izah etmek için çırpınışını izliyoruz.

Çırpınış, çünkü içine düştükleri havuzda sarıldıkları her şey kendileri gibi "batan" cinsten...

Çok sinirli oldukları için mi batıyorlar yoksa battıkları için mi çok sinirliler doğrusu onu da kestirmek zor.

Ancak, etraftaki can simitlerine rağmen diz boyu suda debelenirken hallerin hal olamadığı ortada. Öyle ki onlar adına başkaları utanıyor.

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