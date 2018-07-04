Muharrem İnce geçen Pazar Hürriyet'e verdiği röportajda "Geç açıklandım!" diye yakınıyordu.

68 günlük propaganda sürecinde 18 gün gecikme kuşkusuz ki önemli... Ama İnce'nin rakibinden yediği 11 milyona yakın oy farkını açıklamak için değil... CHP içi muhalefeti tarif etmek açısından.

Zira o arada Kemal Bey kaybedeceğini gördüğü seçim sonrasına hazırlanıyordu. Durum kritik olduğu için süreye, görüşmeler yapmaya ihtiyacı vardı.

Önce, Ekmeleddin İhsanoğlu vakasında olduğu gibi... Sorumluluğunu minimize edeceği Abdullah Gül'ün ortak adaylığı formülüne yüklendi. Üstelik bu kez bir taşla iki kuş vuracağına inanıyordu.

Rozetini aldığı İnce'ye, kazanamayacağını bildiği bir yarış için partinin kapısını gösterdi.

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