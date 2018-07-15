Belediye Meclisi kararı... 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletçe sergilenen direnişin "Sembol ismi" Ömer Halisdemir'in doğduğu Çukurkuyu beldesinin fahri hemşerisiyiz.

Hemşerilere eli boş gitmek olmaz.

Balıkesir kolonyası... Ve tişört...

Üzerinde "Vatan sana canım feda" yazılı.

Şehidin abisi Doğan Halisdemir... Duygulandı... Tişörtü öptü.

Kardeşi Soner Halisdemir...

"Ben bu tişörtü 15 Temmuz günü giyeceğim" dedi.

Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak "Tişörtle fotoğraf çektirmek" istedi.

Üçümüz (İleri Koçak, Soner Halisdemir... Ve biz) tişört elimizde...

Hatıra fotoğrafı çektirdik.



DUA



Ankaralı bir mühendis... Niğde'de çalışıyor.

Ankara'dan misafirleri gelmiş.

O da misafirlerini Çukurkuyu'ya getirmiş...

Ömer Halisdemir'in yattığı şehitliğe.

Misafirlerden bir kadın dua ediyor:

-Ömer Halisdemir'in mekânını cennet eyle güzel Allah'ım... Bizi o yüreklendirdi...

Şefaatini ondan esirgeme büyük Allah'ım.

Şehitlikteki kalabalık "Ses" veriyor:

-Âmin!..



65 BİN ÖMER HALİSDEMİR



Darbe girişiminin ikinci yılı.

Şehidin mezarının başındayız... Şehitlik kalabalık.

33 plakalı bir otomobilden 4 kişilik bir aile iniyor.

Baba... Anne... 2 çocuk... Biri kız... Diğeri erkek... Daha 15 aylık.

Tanışıyoruz.

Ve öğreniyoruz ki... 15 aylık sevimli yavrunun adı...

"Ömer Halisdemir." Şehidimizin abisi Doğan Halisdemir diyor ki:

-Türkiye'de 65 bin Ömer Halisdemir var... 65 bin aile, çocuğuna, kardeşimin adını vermiş.

Bu sırada... Yaşlı bir kadın sesini yükseltiyor... Kayseri'den gelmiş:

-Hepimiz Ömer Halisdemir'iz.



ÖMER, HALİS, DEMİR



Soner Halisdemir anlattı... Abisi Doğan Halisdemir, belediye başkanı İleri Koçak ve ziyaretçiler "Hepimiz güldük."

Ailenin üçüzü olmuş. 3 erkek çocuk.

İsimleri... "Ömer... Halis...

Demir."

Bir gün... Ömer ile Halis, hastalanmışlar...

"Doktora gidilmiş."

Doktorun soyadı... Tesadüfe bak... "Demir."

Doktor... Reçeteye... İsim olarak...

"Ömer, Halis, Demir" diye yazmış.

Baba "Doktor Bey" demiş:

"Demir evde... Demir'in bir şeyi yok." Doktor... Gülmeye başlamış:

-Ben yazmadım... Elim gitti... Elim yazdı... Benim soyadım da Demir.



ZİYARETÇİ YAĞMURU



Şehitliğe gelen gelene... Suudi Arabistan'dan da gelen var, Filistin'den de.

Almanya'dan... Belçika'dan...

Fransa'dan tatile gelen "Gurbetçi", önce Çukurkuyu'ya uğruyor.

Ömer Halisdemir'e Fatiha okuyor.

Sonra... Yoluna devam ediyor...

Hatay'a... Şanlıurfa'ya... Adana'ya...

Gaziantep'e.

Doğan Halisdemir... Şehidimizin abisi... Diyor ki:

-Günde 500 kişi... 1000 kişi... 1500 kişi geliyor.

Belediye Başkanı İleri Koçak:

-2 yılda 6-7 milyon ziyaretçi geldi...

Hafta sonları, bayramları gelen o kadar çok ki.

Ömer Halisdemir'e fatiha okuyan, onun "Annesini" ihmal etmiyor.

Anne "Fadimana Halisdemir'in mezarı", evladı Ömer'in mezarının az ötesinde.

"Fadime" ananın mezarını ziyaret eden edene.



FUTBOL



Ömer Halisdemir'in memleketinde... Eş dost, konu komşu... Ziyaretçiler...

Sohbet ediyoruz.

Bir ara söz futboldan açılıyor.

Soner Halisdemir...

Boyu uzun... 1.80'den fazla.

-Soner... Senden iyi kaleci olur.

-Abi, Hakkâri'de tugayın kalecisi bendim...

2004'e kadar futbol oynadım.

Abi... Doğan Halisdemir söze giriyor:

-Rahmetli Ömer de futbolu severdi... Oynardı.

-Neydi?.. Forvet mi?..

Bek mi?

-Hayır... Orta saha.



"OLAY"



İki yabancı... Türkçe sıfır...

Ellerinde harita...

Oraya buraya bakınıyorlar.

Soruyoruz... "Kimi?..

Nereyi" arıyorlar?

İngiltere'den gelmişler.

Türkiye'yi dolaşıyorlar.

Ömer Halisdemir'i duymuşlar... Mezarını arıyorlar.

Çukurkuyu'da "Buna benzer" o kadar çok "Olaya" tanıklık ediyoruz ki.



ANI DEFTERİ



Doğan Halisdemir'in evi "Defter dolu." Anı defterleri... Kalın...

"40'tan fazla defter." Ömer Halisdemir Kültür Merkezi de "Defter dolu." Yine... "Anı defteri." Yiğidin... Şehidin...

Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret eden, anı defterini imzalıyor.

"Bir şeyler" yazıyor.

Bir şeyler... Darbeye öfke... Darbeciye nefret... Kahraman Ömer Halisdemir'e ise "Sevgi...

Saygı... Muhabbet."



ŞEHİDİM... SENİ UNUTMAYACAĞIZ



Gidiyoruz... Yılda birkaç kez gidiyoruz... Bazen ailece gidiyoruz.

Doğan ve Soner Halisdemir'le sohbet ediyoruz.

Belediye başkanı İleri Koçak'ı dinliyoruz.

Birlikte yoğurt çorbası içiyoruz.

Çukurkuyu'nun neye ihtiyacı varsa, ilgileniyoruz.

Bazen bir bakanı, bazen bir müsteşarı ya da genel müdürü arıyoruz.

Sonra da... Kalbimizin yarısını 15 Temmuz'un simge ismi, şehidimiz Ömer Halisdemir'in memleketinde bırakıp, dönüyoruz.

Şehidim... Yiğidim... Aslanım.

Seni hiç unutmayacağız.

Hain darbe girişimini de, hain darbecileri de "Unutmadık... Unutmayacağız...

Unutturmayacağız." Ağaçların altındaki şehitliğinde rahat uyu.

"Eşin ve iki evladın" büyük Türk milletinin aziz emaneti.

Gözün arkada kalmasın.